Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о поддержке российских производителей

В среду, 18 июня, на полях Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия "Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке". В обсуждении условий возвращения глобальных брендов в нашу страну принял участие губернатор Самарской области и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Многие из зарубежных компаний, несколько лет назад покинувших Россию, стремятся вернуться на оставленные позиции. По мнению участников панельной сессии, на прежних условиях возобновлять свою деятельность в нашей стране они уже не должны. Президент РФ Владимир Путин 13 мая на встрече с представителями организации "Деловая Россия" отметил: "Нам надо смотреть на эти вопросы с прагматической точки зрения. Выгодно нам, чтобы компания вернулась, - ее надо впускать. Невыгодно - надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть".

Как сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, необходимо формировать защитные механизмы для российских компаний, например, преференции при государственных закупках.

"Сегодня 75% госзакупок осуществляется именно у российского производителя", - сообщил Денис Мантуров.

В прошлом году правительство РФ совместно с бизнес-сообществом и научными учреждениями проделало большую работу, по итогам которой были сформированы национальные проекты технологического лидерства, которые начали действовать с января 2025 года. Все они были рассмотрены на комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Ее председателю Вячеславу Федорищеву задали вопрос: возможно ли в рамках нацпроектов отдавать приоритет именно российским компаниям?

"Комиссия Госсовета в последние пять лет последовательно изучала все вопросы о том, как мы защищаем наших промышленников, как мы их поддерживаем. В прошлом году, когда мы рассматривали нацпроекты нового периода, в каждом из них было заложено максимальное количество мер поддержки российских производителей, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Конечно, общаясь с предприятиями, от каждого видим запрос на более конкретный гарантированный спрос, но, я уверяю, в каждом нацпроекте предусмотрены те или иные механизмы для того, чтобы этот спрос был сформирован".

По словам губернатора Самарской области, необходимо более последовательно и быстро информировать компании о новых мерах поддержки, потому что до сих пор не все о них знают. Вячеслав Федорищев здесь сделал акцент на компаниях малого и среднего бизнеса. Сегодня в стране в секторе обрабатывающей промышленности работает порядка 450 тыс. предприятий МСП. Только за первые три месяца 2025 г. их количество увеличилось на 10 тыс. По мнению Вячеслава Федорищева, важно поддерживать их, ведь компании МСП служат тем гибким и быстрым драйвером, который позволяет выводить технологии российских ученых и вузов на рынок.

"Нацпроекты это учитывают. И нам, регионам, работая с бизнесом, нужно добиваться того, чтобы предприниматели знали о мерах поддержки, стремились их получать", - отметил губернатор Самарской области.