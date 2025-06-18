16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью Самарская область наращивает сотрудничество с "Газпромом" В Самаре федеральный инвестор построит новый гостиничный комплекс В Самарской области будут активнее развивать массовый и детско-юношеский футбол Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Альфа-Банком

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о поддержке российских производителей

САНТК-ПЕТЕРБУРГ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 192
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 июня, на полях Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия "Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке". В обсуждении условий возвращения глобальных брендов в нашу страну принял участие губернатор Самарской области и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Многие из зарубежных компаний, несколько лет назад покинувших Россию, стремятся вернуться на оставленные позиции. По мнению участников панельной сессии, на прежних условиях возобновлять свою деятельность в нашей стране они уже не должны. Президент РФ Владимир Путин 13 мая на встрече с представителями организации "Деловая Россия" отметил: "Нам надо смотреть на эти вопросы с прагматической точки зрения. Выгодно нам, чтобы компания вернулась, - ее надо впускать. Невыгодно - надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть".

Как сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, необходимо формировать защитные механизмы для российских компаний, например, преференции при государственных закупках.

"Сегодня 75% госзакупок осуществляется именно у российского производителя", - сообщил Денис Мантуров.

В прошлом году правительство РФ совместно с бизнес-сообществом и научными учреждениями проделало большую работу, по итогам которой были сформированы национальные проекты технологического лидерства, которые начали действовать с января 2025 года. Все они были рассмотрены на комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Ее председателю Вячеславу Федорищеву задали вопрос: возможно ли в рамках нацпроектов отдавать приоритет именно российским компаниям?

"Комиссия Госсовета в последние пять лет последовательно изучала все вопросы о том, как мы защищаем наших промышленников, как мы их поддерживаем. В прошлом году, когда мы рассматривали нацпроекты нового периода, в каждом из них было заложено максимальное количество мер поддержки российских производителей, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. -  Конечно, общаясь с предприятиями, от каждого видим запрос на более конкретный гарантированный спрос, но, я уверяю, в каждом нацпроекте предусмотрены те или иные механизмы для того, чтобы этот спрос был сформирован".

По словам губернатора Самарской области, необходимо более последовательно и быстро информировать компании о новых мерах поддержки, потому что до сих пор не все о них знают. Вячеслав Федорищев здесь сделал акцент на компаниях малого и среднего бизнеса. Сегодня в стране в секторе обрабатывающей промышленности работает порядка 450 тыс. предприятий МСП. Только за первые три месяца 2025 г. их количество увеличилось на 10 тыс. По мнению Вячеслава Федорищева, важно поддерживать их, ведь компании МСП служат тем гибким и быстрым драйвером, который позволяет выводить технологии российских ученых и вузов на рынок. 

"Нацпроекты это учитывают. И нам, регионам, работая с бизнесом, нужно добиваться того, чтобы предприниматели знали о мерах поддержки, стремились их получать", - отметил губернатор Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6