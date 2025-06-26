Глава региона вручил медали "За особые успехи в учении"

В четверг, 26 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали "За особые успехи в учении" 27 лучшим выпускникам школ региона.

В числе награждаемых - выпускники региональных школ, получившие 100 баллов по одному или двум предметам по ЕГЭ, имеющие высокие результаты в творчестве, спорте, учебе, активные участники социально значимых проектов, победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. На мероприятии также присутствовали родители награждаемых.

В этом году в Самарской области 180 стобалльных результатов: по русскому языку - 41, литературе - 28, математике профильного уровня - 1, физике - 28, химии - 33, истории - 6, обществознанию - 3, биологии - 3, информатике - 12, английскому языку - 25.

13 выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам.

"Мы вами очень гордимся и будем рады, если поступите в вузы в нашем регионе. Мы надеемся, что, даже если вы уедете учиться в другие города, всегда будете помнить о своей родной земле, возвращаться на каникулы к родителям и, может быть, захотите остаться здесь и строить свою взрослую жизнь", - сказал глава региона, открывая торжественную церемонию.

Губернатор подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и выразил уверенность в том, что именно такие люди станут движущей силой развития региона. Он поздравил молодых людей с успешным завершением учебного года, отметив их старания и труд как пример для подражания сверстников.

"Мы на вас очень рассчитываем - на то, что вы поступите именно в те вузы, в которые вы хотели бы поступить. Знаю, что это, конечно, лучшие самарские вузы, - сказал губернатор. - Главное - чтобы вам было в радость учиться, получать новые знания в университете, новую профессию, и чтобы вы никогда не забывали: самые важные советы, самые добрые слова, самый правильный путь вы всегда получите дома, у родителей".

Руслан Тукшаитов, представляющий лицей №57 города Тольятти, набрал 200 баллов по физике и информатике и 99 баллов по профильной математике. Также в копилке молодого человека есть победы в олимпиадах по математике и финансовой безопасности. Как отметил сам Руслан, именно благодаря поддержке близких ему удалось достичь таких результатов.

"Родители помогали, поддерживали во всех моих начинаниях, помогали находить материалы, по которым я готовился. Конечно, огромный вклад внесли мои учителя, которые напрямую повлияли на метод мышления, на мои знания в различных предметах, и другие мои наставники (даже по спорту) - они влияли на мою жизнь, и благодаря им всем сегодня я нахожусь здесь", - сказал Руслан Тукшаитов.

Мама Руслана Лейла Хамидуллова была среди почетных гостей. Она выразила огромную гордость за сына и поделилась тем, какой путь они прошли.

"За всеми этими наградами ребят стоит огромный труд. Я разговаривала с другими родителями, и все они подтверждают, что это не сиюминутные победы, это многолетний труд - над учебниками, над задачами нестандартными... Поэтому - огромная радость и гордость за наших детей, за такую молодежь и такое будущее нашей страны", - признается Лейла Хамидуллова.

Мероприятие завершилось теплой личной беседой, где каждый из будущих абитуриентов и родителей смог задать вопрос губернатору - о его опыте сдачи ЕГЭ, об обучении в вузе, наставничестве и жизненных ориентирах. Вячеслав Федорищев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с молодыми специалистами и пообещал продолжать работу по созданию условий в регионе для их профессионального роста.