Губернатор Федорищев подвел итог работы облправительства в Большеглушицком районе

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева команда регионального правительства во главе с первым вице-губернатором Александром Фетисовым работала в Большеглушицком районе. На контроле — исполнение работ по ряду социально значимых объектов. В частности, это капитальный ремонт дороги межмуниципального значения на подъезде к селу Большая Глушица, реконструкция насосно-фильтровальной станции и очистных сооружений, а также модернизация Большеглушицкой центральной районной больницы. Помимо этого, Александр Фетисов встретился с участником Великой Отечественной войны почетным гражданином Большеглушицкого района Иваном Максимовичем Сторожиловым, поздравил его с наступающим Днем России и принял участие в районном праздничном торжественном мероприятии, а также посетил Дом культуры, в торжественной обстановке вручил паспорта школьникам, достигшим 14 лет.

По итогам выезда губернатор провел совещание, профильные министры подробно доложили о ходе исполнения работ.

В структуру ЦРБ входят поликлиника, стационар, 6 офисов врачей общей практики и 13 ФАПов. В 2023 г. отремонтировали здание поликлиники, в планах — капитальный ремонт главного корпуса стационара и приобретение оборудования. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов сообщил: в районном центре планируется создать приемно-диагностическое отделение. "На следующий год планируем и готовим материально-техническое обоснование для подготовки приемно-диагностического отделения".

Капремонт дороги "Подъезд к селу Большая Глушица" ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" — на участке протяженностью 1,393 км. Дорога двухполосная, здесь усиливают покрытие и выполняют уширение. Также предусмотрены тротуары с двух сторон, две автобусные остановки, освещение. Сдать объект должны 25 августа текущего года. "Новая дорога будет отвечать всем нормативным требованиям", — отметил глава минтранса Сергей Карпов.

Также в августе завершится реконструкция насосно-фильтровальной станции в Большой Глушице и люди начнут получать качественную воду. Работы здесь начались в 2020 г., но по вине недобросовестного подрядчика не были завершены, в 2023 г. контракт был расторгнут. Возобновил работу в 2024 г. новый подрядчик. В состав реконструируемого комплекса входят три группы сооружений: водозабор на берегу Большеглушицкого водохранилища, перекачивающая насосная станция первого подъема, а также система соединительных трубопроводов; инженерные сети, расположенные между насосной станцией и площадкой с фильтровальными сооружениями; здание насосно-фильтровальной станции, два накопительных резервуара, внутриплощадочные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Чистой водой благодаря обновленной НФС и ремонту 20 км водопровода в Большой Глушице будут обеспечены 9 тыс. жителей села.

Ремонт канализационных очистных сооружений также идет по графику — работы необходимы для увеличения производительности сети ввиду подключения новых абонентов. Это 32 многоквартирных дома, две средние школы, начальная школа, детский сад на 90 мест, культурно-оздоровительный центр, тренировочный комплекс "Ника", частный жилой сектор. Плановый срок завершения работ — ноябрь 2026 года.

"Мы проанализировали ход работ на данных объектах, они идут по графику, и есть уверенность, что задачи будут выполнены. Более того, мы посмотрели объемы работ на будущий год, для того чтобы те позитивные изменения, которые здесь происходят, не останавливались, шли динамично", — подчеркнул Александр Фетисов.

Губернатор отметил: такой формат работы в муниципалитетах способствует повышению эффективности взаимодействия. "Команда правительства провела весь день в районе, каждый по своему направлению отработал вопросы, которые требуют первоочередного внимания. Наша задача сейчас — обсудить, как в текущей ситуации, исходя из задач программы развития, целей нацпроектов, которые президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами, как с учетом принятого бюджета мы можем нарастить поддержку по развитию муниципального образования", — сказал он.

Решения, принятые по итогам данного совещания, будут озвучены на одном из ближайших оперативных совещаний в областном правительстве.