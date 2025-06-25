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Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор провел заседание корсовещания: ЖКХ, нацпроекты

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 июня, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Основной темой обсуждения стало повышение эффективности работы органов власти в сфере профилактики и пресечения правонарушений в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как отметил Вячеслав Федорищев, рассматриваемый вопрос затрагивает интересы каждого жителя Самарской области. Эффективная работа отрасли жилищно-коммунального хозяйства является одним из ключевых условий обеспечения комфортной и безопасной жизни для наших граждан. Вместе с тем, эта сфера продолжает вызывать наибольшее количество нареканий и жалоб со стороны жителей региона.

"Для повышения результативности работы и профилактики правонарушений необходимо принятие комплексного решения, включающего в себя усиление контроля за соблюдением законодательства, в том числе при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, переселении граждан из аварийного жилья и при обращении с твердыми коммунальными отходами", — обратился к участникам заседания глава региона.

В ходе заседания были заслушаны доклады руководителей профильных ведомств, в том числе о выполнении программ капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры, а также о создании единой диспетчерской службы для оперативного реагирования на инциденты и взаимодействия с управляющими компаниями.

Особое внимание уделено вопросам цифровизации отрасли, включая внедрение системы электронного ЖКХ, мерам по снижению задолженности за коммунальные услуги и повышению эффективности работы с ресурсоснабжающими организациями.

Еще одним пунктом повестки стала работа единой системы оперативного реагирования. Участники рассмотрели текущие проблемы, связанные с подключением операторов, а также обеспечение ее бесперебойного функционирования к началу отопительного сезона.

Глава региона дал ряд поручений, направленных на устранение выявленных проблем, улучшение ситуации в сфере ЖКХ и ускорение цифровой трансформации отрасли. Руководителям муниципальных образований поручено в недельный срок провести территориальные совещания с участием всех заинтересованных структур для детальной проработки вопросов на местах.

На заседании также рассмотрели реализацию региональных составляющих национальных и федеральных проектов. В частности, участники обсудили результаты работы по проведению мониторинга информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в данной сфере.

По итогам были приняты решения, направленные на снижение правонарушений в жилищно-коммунальной сфере и повышение эффективности работы ответственных структур. Особый контроль установлен за реализацией национальных проектов.

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