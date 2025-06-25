Самарский губернатор подчеркнул важность реализации нацпроектов для развития региона

Во вторник, 24 июня, под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось заседание Совета по национальным и приоритетным проектам. В мероприятии участвовали члены регионального правительства, а также главы городов и муниципальных образований. Участники обсудили текущие результаты, планы работы и ход строительства социально значимых объектов.
Ключевые направления работы
В регионе реализуется 42 проекта в рамках 12 национальных проектов, включая два проекта технологической направленности.
"Нацпроекты — важнейший инструмент достижения национальных целей развития, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным на период до 2030 и 2036 годов. Они направлены на повышение качества жизни граждан и укрепление экономики", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Губернатор отметил, что работа ведется системно: по итогам прошлого года введено в эксплуатацию около 80 социальных объектов. В начале 2025 года была утверждена программа социально-экономического развития региона до 2029 года, детализирующая планы по достижению национальных целей.
Финансирование и приоритеты
Вице-губернатор Антон Емельяненко доложил, что на реализацию нацпроектов в ближайшие три года предусмотрено 91,8 млрд рублей, из них 27,5 млрд — в 2025 году. Самарская область входит в ТОП-5 регионов ПФО по объему финансирования.
Основные расходы приходятся на:
- "Инфраструктура для жизни" (14,4 млрд руб.) — жилье, транспорт, коммунальная сфера;
- Социальные проекты ("Молодежь и дети", "Семья", "Кадры") — более 12 млрд руб.
Результаты за 5 месяцев 2025 года
- Начато строительство 2 детских садов в Тольятти (срок ввода — 2027 год);
- Капремонт 9 школ и оснащение 587 школ новым оборудованием;
- Выплаты 15 тыс. педагогов за классное руководство;
- Строительство 2 поликлиник (в Самаре и Кинеле) и 59 ФАПов;
- Ремонт 18 отделений в 31 больнице, закупка 826 единиц медоборудования;
- Поддержка многодетных семей (компенсация 50% стоимости обучения);
- Модернизация 3 объектов культуры, оснащение библиотек и музеев.
Перспективные проекты
- Расселение 23 тыс. человек из аварийного жилья (с 2019 года);
- Благоустройство 127 общественных территорий (6 уже завершено);
- Ремонт 67 участков дорог;
- Модернизация 31 объекта ЖКХ (обеспечение 30 тыс. человек чистой водой);
- Развитие беспилотной авиации (Самарская область в ТОП-5 РФ).
"Необходимо донастроить нормативную базу и обеспечить четкое взаимодействие всех участников проектов", — резюмировал губернатор. По итогам заседания даны поручения профильным ведомствам и муниципалитетам.
Экономика и экспорт
В рамках нацпроекта "Эффективная экономика":
- Предоставлено 372 млн руб. микрозаймов для МСП;
- Самарская область — 2-е место в РФ по производительности труда;
- Экспорт продукции АПК вырос на 9% (поставки в 45 стран).
Работа по нацпроектам продолжается с акцентом на своевременное выполнение планов и устранение возможных рисков.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка