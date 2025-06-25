Самарский губернатор подчеркнул важность реализации нацпроектов для развития региона

Во вторник, 24 июня, под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось заседание Совета по национальным и приоритетным проектам. В мероприятии участвовали члены регионального правительства, а также главы городов и муниципальных образований. Участники обсудили текущие результаты, планы работы и ход строительства социально значимых объектов.

Ключевые направления работы

В регионе реализуется 42 проекта в рамках 12 национальных проектов, включая два проекта технологической направленности.

"Нацпроекты — важнейший инструмент достижения национальных целей развития, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным на период до 2030 и 2036 годов. Они направлены на повышение качества жизни граждан и укрепление экономики", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что работа ведется системно: по итогам прошлого года введено в эксплуатацию около 80 социальных объектов. В начале 2025 года была утверждена программа социально-экономического развития региона до 2029 года, детализирующая планы по достижению национальных целей.

Финансирование и приоритеты

Вице-губернатор Антон Емельяненко доложил, что на реализацию нацпроектов в ближайшие три года предусмотрено 91,8 млрд рублей, из них 27,5 млрд — в 2025 году. Самарская область входит в ТОП-5 регионов ПФО по объему финансирования.

Основные расходы приходятся на:

- "Инфраструктура для жизни" (14,4 млрд руб.) — жилье, транспорт, коммунальная сфера;

- Социальные проекты ("Молодежь и дети", "Семья", "Кадры") — более 12 млрд руб.

Результаты за 5 месяцев 2025 года

- Начато строительство 2 детских садов в Тольятти (срок ввода — 2027 год);

- Капремонт 9 школ и оснащение 587 школ новым оборудованием;

- Выплаты 15 тыс. педагогов за классное руководство;

- Строительство 2 поликлиник (в Самаре и Кинеле) и 59 ФАПов;

- Ремонт 18 отделений в 31 больнице, закупка 826 единиц медоборудования;

- Поддержка многодетных семей (компенсация 50% стоимости обучения);

- Модернизация 3 объектов культуры, оснащение библиотек и музеев.

Перспективные проекты

- Расселение 23 тыс. человек из аварийного жилья (с 2019 года);

- Благоустройство 127 общественных территорий (6 уже завершено);

- Ремонт 67 участков дорог;

- Модернизация 31 объекта ЖКХ (обеспечение 30 тыс. человек чистой водой);

- Развитие беспилотной авиации (Самарская область в ТОП-5 РФ).

"Необходимо донастроить нормативную базу и обеспечить четкое взаимодействие всех участников проектов", — резюмировал губернатор. По итогам заседания даны поручения профильным ведомствам и муниципалитетам.

Экономика и экспорт

В рамках нацпроекта "Эффективная экономика":

- Предоставлено 372 млн руб. микрозаймов для МСП;

- Самарская область — 2-е место в РФ по производительности труда;

- Экспорт продукции АПК вырос на 9% (поставки в 45 стран).

Работа по нацпроектам продолжается с акцентом на своевременное выполнение планов и устранение возможных рисков.