Самарский губернатор: проекты двух медучреждений получили поддержку на федеральном уровне

Во вторник, 24 июня, в Самаре состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое провел председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

В нем приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, члены комитета, депутаты Госдумы РФ, представители федеральных министерств, Счетной палаты РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, Федерального дорожного агентства, полпредства президента РФ в ПФО, субъектов РФ.

Заседание было посвящено обсуждению предложений Совета Федерации Федерального Собрания РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев отметил, что вопросы, которые стоят на повестке дня комитета, очень актуальны для Самарской области и для всех регионов страны: "Конечно, Самара с точки зрения предмета вашей работы очень интересна. Здесь представлены практически все отрасли экономики: нефтегазовая промышленность, автомобильная, авиа, высокотехнологичные секторы, сельское хозяйство. И конечно же, мы, как и вся страна, сейчас, в этих достаточно непростых макроэкономических условиях, стараемся одновременно достичь двух целей. С одной стороны, обеспечить бюджетную стабильность, а с другой стороны, мы не можем стоять на месте, нам необходимо развиваться. Причем развиваться в самых простых вещах, таких как дорожное строительство, обновление и модернизация ЖКХ, так и в достаточно передовых высокотехнологических секторах".

Глава региона подчеркнул: Самарская область участвует практически во всех национальных проектах технологического развития, утвержденных в прошлом году Правительством Российской Федерации. "Как обеспечить этот баланс между стабильностью и развитием, как найти источники дополнительного развития, в том числе финансовые, да и в первую очередь финансовые — это предмет буквально ежедневной работы правительства Самарской области", — сказал он.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что проведение выездных заседаний в регионах — обоюдно полезный механизм: "Обсуждая концепцию бюджета, нам было важно получить обратную связь от регионов, чтобы подготовить комплексные и реалистичные предложения. Только вместе мы можем создать бюджет, который станет надежным инструментом развития и стабильности для каждого региона".

Накануне в Тольятти делегация комитета посетила научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", цеха АО "АвтоВАЗ", во второй день рабочего визита в Самаре — Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Ивановой.

Оценивая ситуацию в Самарской области, Николай Журавлев отметил развитие региона: "Работа в Самарской области подтвердила: мы сделали правильный выбор места для выездного заседания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Регион является одной из ключевых точек экономического и технологического роста страны. Он уверенно развивается, активно участвует в реализации национальных проектов, привлекает инвестиции и внедряет передовые технологии".

В концепции федерального бюджета, работа над которой сейчас продолжается, сделан акцент на консолидации. "Подчеркну, что несмотря на корректировку макроэкономических показателей, мы сохраняем и гарантируем выполнение всех социальных обязательств и продолжаем поддерживать важнейшие отрасли экономики. Этот курс будет продолжен и в новом бюджетном цикле", — отметил Николай Журавлев.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, предложения подготовлены исходя из текущего исполнения бюджета и корректировки прогноза социально-экономического развития, а также с учетом изменений, которые внесены в федеральный закон о федеральном бюджете на 2025 год.

"Главное — любые изменения направлены на поддержку получателей бюджетных средств. Предложения направлены на достижение национальных целей развития, затрагивают вопросы формирования доходной базы федерального бюджета, развития ключевых направлений экономики и социальной сферы, а также предложения по решению отдельных наиболее актуальных задач. Особое внимание уделено обеспечению жильем детей-сирот, повышению зарплат сотрудникам федеральных ведомств и укомплектованности кадров МВД", — пояснил председатель Комитета.

Также Анатолий Артамонов отметил необходимость бюджетной консолидации и поиска дополнительных источников пополнения бюджетов всех уровней. Сенатор напомнил и о важности более разумного использования бюджетных средств. "Значительная часть наших рекомендаций также касается развития межбюджетных отношений и поддержки регионов. В частности, это касается совершенствования подходов к формированию и распределению дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам субъектов Российской Федерации", — отметил Анатолий Артамонов.

Самарская область получила поддержку федерального Минздрава по двум крупным медицинским объектам, которые планируется построить. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова. Первый — это новый корпус Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой на 200 коек, площадью более 25 тыс. кв. м. Сейчас с региональным министерством здравоохранения прорабатывается корректировка медико-технического задания, также требует корректировки экспертиза имеющейся проектно-сметной документации. Второй объект — это онкологический хирургический корпус Тольяттинской городской клинической больницы № 5.

Оба объекта имеют стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи и снижения смертности в регионе. Министерство здравоохранения РФ приняло решение направить их на рассмотрение в бюджетную комиссию.

Вячеслав Федорищев поблагодарил представителей Совета Федерации за принятое решение провести выездное заседание в Самарской области: "Сегодня мы услышали оценку Министерством финансов, Комитетом Совета Федерации того, как тенденции складываются, от чего мы отталкиваемся на ближайшие несколько лет. Будем планировать свой бюджет гораздо четче, точнее. Это очень важно — причем не только для нас, но и всех регионов, которые участвовали. Для нас важны рекомендации Совета Федерации. Самое главное — мы должны сформировать новый бюджет 2026 — 2028 таким эффективным, чтобы мы и задачи выполнили, и программу развития выполняли и при этом не заступили за красные линии устойчивости. Уверен, что это совещание нам поможет".