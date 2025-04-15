Геннадий Котельников: "Мы должны выступать достойными хранителями памяти творцов Великой Победы"

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников принял участие в торжественном открытии XIII Международного историко-архивного форума "Память о прошлом — 2025. Военная история России — осмысление и сохранение исторической памяти". В этом году форум посвящён 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества.

Большая работа по подготовке и проведению форума проведена совместно Самарской Губернской Думой, правительством Самарской области, Советом ректоров вузов Самарской области, Российским государственным архивом в г. Самара.

В торжественном открытии также приняли участие заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская, директор Российского государственного архива в г. Самара Андрей Сафонов.

Форум объединил на площадке губернской думы учёных, историографов, архивистов. В режиме ВКС к форуму подключились студенты исторических и других гуманитарных факультетов нашего региона.

"Это знаковое событие в научном календаре нашей губернии и всей России. И сегодня, когда мы открываем пленарное заседание, это является и межвузовской конференцией", — отметила в приветственном слове Галина Козловская.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников приветствовал участников форума от депутатского корпуса и всего вузовского сообщества и подчеркнул особую важность и значимость приближающегося праздника — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Эта война унесла жизни 27-ми миллионов советских людей! Вдумайтесь в эту цифру! Из Куйбышевской области на фронт ушло более полумиллиона жителей, почти половина из них не вернулись домой. В годы войны Куйбышев стал "запасной столицей" и крупным военно-промышленным центром страны. Сюда было эвакуировано около 60-ти оборонно-промышленных предприятий. За годы войны они выпустили 26 тысяч самолетов, 44 миллиона подшипников и много другой техники и вооружений. И сегодня главная задача общества — сделать всё возможное, чтобы сохранить память о Великой Победе и передать ее будущим поколениям. Это особенно актуально в наши дни, когда всё чаще предпринимаются попытки фальсификации истории и итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны. В этих условиях все граждане страны, как подчеркнул президент Владимир Владимирович Путин, должны быть бдительными, отстаивать историческую правду и выступать достойными хранителями памяти творцов Великой Победы", — отметил он.

Андрей Сафонов передал слова приветствия от руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова: "Мы живём в эпоху, когда тема сохранения и передачи исторической памяти приобретает особую актуальность. В условиях информационного манипулирования архивный документ становится весомым аргументом для отстаивания исторической правды. В этом смысле важность историко-архивного форума бесспорна: он объединяет представителей науки, культуры и образования".

Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина подчеркнула: "Историческую память нельзя воспитывать без исторической правды. В системе воспитательной работы вузов и школ региона, да и всей нашей страны, изучение истории Великой Отечественной войны является ключевым. Именно в стенах учебных заведений формируется будущее поколение, для которого знание истории, бережное отношение к прошлому и понимание его уроков — залог будущего".

В рамках пленарного заседания первого дня форума было сделано несколько докладов.

Главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Михаил Мухин выступил по теме "Экономический механизм Победы".

Профессор кафедры философии Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Георгий Ипполитов представил доклад "Военная история как наука. Размышления о её объекте и предмете".

Проректор по научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического университета Сергей Буранок выступил с докладом "Вторая мировая война в Азии: современные подходы".

Советник при ректорате Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Репинецкий презентовал книгу о переписи населения Самарской области.

Форум продлится три дня, запланированы мероприятия на различных площадках: в государственном архиве, в архиве социально-политической истории, в самарских вузах, в областной научной библиотеке.