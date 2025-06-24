Артемия Лебедева привлекут к преображению облика Самарской области

Правительство Самарской области реализует совместный проект со студией Артемия Лебедева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального минстроя Александр Фомин.

Подробности проекта чиновник не раскрыл. Но судя по всему, речь идет о формировании дизайна застройки.

"Когда регион строит не только квадратные метры, но и образ — важно, кто помогает в этом. Мы открыты к креативным идеям, нестандартным решениям и смелым визуальным подходам. Впереди — совместная работа, результат которой должен быть не просто удобным, а узнаваемым и современным", — написал министр.

Кстати, обсуждение вопросов создания дизайн-кода с участием студии Артемия Лебедева началось еще в 2021 году. Но до формировании и реализации конкретных проектов тогда дело не дошло.