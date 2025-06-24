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Облправительство Власть и политика

Артемия Лебедева привлекут к преображению облика Самарской области

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области реализует совместный проект со студией Артемия Лебедева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального минстроя Александр Фомин.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Подробности проекта чиновник не раскрыл. Но судя по всему, речь идет о формировании дизайна застройки.

"Когда регион строит не только квадратные метры, но и образ — важно, кто помогает в этом. Мы открыты к креативным идеям, нестандартным решениям и смелым визуальным подходам. Впереди — совместная работа, результат которой должен быть не просто удобным, а узнаваемым и современным", — написал министр.

Артемий Лебедев — известный дизайнер, сын писательницы Татьяны Толстой. Его студия занимается созданием сайтов и автоматизацией дизайна, графическим и городским дизайном, архитектурой, системами навигации и другими проектами в сфере дизайна.

Кстати, обсуждение вопросов создания дизайн-кода с участием студии Артемия Лебедева началось еще в 2021 году. Но до формировании и реализации конкретных проектов тогда дело не дошло.

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