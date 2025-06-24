Побит рекорд по количеству поданных проектов на форум "Сильные идеи для нового времени"

На следующей неделе состоится деловая программа и подведение итогов форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ.
2 июля на площадке форума пройдут дискуссии и очные защиты идей, прошедших ранее отбор на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. 3 июля состоится пленарное заседание с участием авторов лучших инициатив.
В 2025 г. на форум поступали заявки по пяти направлениям деятельности АСИ: это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы.
Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе. От региона поступило более 1700 идей, и эта цифра сама говорит о заинтересованности жителей. По количеству поданных инициатив лидирует социальная сфера: 1127 из них напрямую связаны с поддержкой участников СВО, семей и молодежи. Среди ключевых тем — укрепление института семьи, повышение рождаемости, поддержка многодетных родителей, участников СВО и их семей и развитие сельских территорий.
В этом году в стране подали более 35 тыс. решений. Для сравнения, в 2024 г. было представлено около 30 тыс. проектов. Всего с 2020 г. было подано более 120 тыс. идей. Форум получил поддержку главы государства Владимира Путина.
"Участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнеров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. Тоже самое можно сказать и про конкурс брендов, который дает региональным брендам реальные инструменты для кратного роста", — отметил глава организационного комитета форума, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
Как отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, за годы проведения форум стал важным отражением общественного запроса и той проблематики, которая волнует граждан России. "Логика отбора очень проста: подать заявку может абсолютно любой гражданин России и даже зарубежных стран. Традиционно наиболее активно предлагали идеи по социальному направлению, а также возрождению сел и деревень, поддержке локальных продуктов, креативным проектам и формированию экологически здоровой среды в населенных пунктах", — пояснила Светлана Чупшева.
Вот как выглядит ТОП-10 самых популярных тем по числу поданных заявок:
— привитие ценностей и формирование здорового образа жизни,
— новые технологии в медицине, образовании, социальной помощи,
— развитие готовности молодежи к семейной жизни, поддержка молодой семьи, содействие укреплению института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных и духовно-нравственных российских ценностей,
— увеличение рождаемости, поддержка семьи и многодетности, корпоративные программы по поддержке работников с детьми,
— возрождение сел и деревень,
— поддержка участников СВО и их семей,
— поддержка локальных продуктов и брендов,
— культурное программирование: креативные проекты, развивающие территорию,
— новые технологии, AI — решения для бизнеса и предпринимательства,
— формирование экологически здоровой среды в населенных пунктах.
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.