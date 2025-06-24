Побит рекорд по количеству поданных проектов на форум "Сильные идеи для нового времени"

На следующей неделе состоится деловая программа и подведение итогов форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ.

2 июля на площадке форума пройдут дискуссии и очные защиты идей, прошедших ранее отбор на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. 3 июля состоится пленарное заседание с участием авторов лучших инициатив.

В 2025 г. на форум поступали заявки по пяти направлениям деятельности АСИ: это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы.

Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе. От региона поступило более 1700 идей, и эта цифра сама говорит о заинтересованности жителей. По количеству поданных инициатив лидирует социальная сфера: 1127 из них напрямую связаны с поддержкой участников СВО, семей и молодежи. Среди ключевых тем — укрепление института семьи, повышение рождаемости, поддержка многодетных родителей, участников СВО и их семей и развитие сельских территорий.

В этом году в стране подали более 35 тыс. решений. Для сравнения, в 2024 г. было представлено около 30 тыс. проектов. Всего с 2020 г. было подано более 120 тыс. идей. Форум получил поддержку главы государства Владимира Путина.

"Участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнеров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. Тоже самое можно сказать и про конкурс брендов, который дает региональным брендам реальные инструменты для кратного роста", — отметил глава организационного комитета форума, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

Как отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, за годы проведения форум стал важным отражением общественного запроса и той проблематики, которая волнует граждан России. "Логика отбора очень проста: подать заявку может абсолютно любой гражданин России и даже зарубежных стран. Традиционно наиболее активно предлагали идеи по социальному направлению, а также возрождению сел и деревень, поддержке локальных продуктов, креативным проектам и формированию экологически здоровой среды в населенных пунктах", — пояснила Светлана Чупшева.

Вот как выглядит ТОП-10 самых популярных тем по числу поданных заявок:

— привитие ценностей и формирование здорового образа жизни,

— новые технологии в медицине, образовании, социальной помощи,

— развитие готовности молодежи к семейной жизни, поддержка молодой семьи, содействие укреплению института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных и духовно-нравственных российских ценностей,

— увеличение рождаемости, поддержка семьи и многодетности, корпоративные программы по поддержке работников с детьми,

— возрождение сел и деревень,

— поддержка участников СВО и их семей,

— поддержка локальных продуктов и брендов,

— культурное программирование: креативные проекты, развивающие территорию,

— новые технологии, AI — решения для бизнеса и предпринимательства,

— формирование экологически здоровой среды в населенных пунктах.