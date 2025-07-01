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Курс на повышение рождаемости: в Самаре утвердили долгосрочную программу "Моя семья"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Повышение рождаемости, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей — эти и другие задачи ставит перед собой новая региональная программа "Моя семья", рассчитанная до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Программа, опубликованная на сайте правительства Самарской области, состоит из нескольких блоков, в том числе анализа текущей демографической ситуации и мер, способствующих укреплению института семьи.

В частности, приводятся статистические цифры в разрезе последних 10-20 лет. Так, за 2010–2024 гг. численность населения в Самарской области снизилась на 87,7 тысяч человек. Причем пиковые значения пришлись на период пандемии: за 2020 год естественная убыль составила 25 тыс. человек.

Параллельно с этим с 2016 года в регионе наблюдается тренд на снижение рождаемости, который отчасти связан с демографическим спадом в середине 90-х годов (сейчас те, кто родился в  1993–1997 гг., достигли детородного возраста и становятся родителями). Этот тренд пока продолжает существовать (в 2024 году в губернии родилось 23 тысячи детей, что на 1,2 тыс. меньше, чем годом ранее), однако, как предполагают авторы программы, ориентировочно с 2027 года ожидается увеличение уровня рождаемости.

"Это объясняется тем, что в России и в Самарской области с 2000 по 2004 годы наблюдалось увеличение уровня рождаемости. В настоящее время дети, рожденные в эти годы, достигли 18-24 лет", — отмечается в документе.

Приводится и динамика показателя регистрируемых браков и разводов: в 2000–2024 гг. она носила волнообразный характер. Примечательно, что максимальное число браков за последние 20 лет пришлось на 2011 год (30,2 тыс. браков), а минимальное число разводов наблюдалось в 2020 году (12,8 тысяч). Чаще других расторгают брак жители возраста 25-39 лет (56% от числа лиц, указавших возраст при разводе).

Наиболее емкий блок программы "Моя семья" касается целей, задач и программных мероприятий, направленных на укрепление института семьи.

Так, на ближайшие пять лет, помимо уже существующих мероприятий и действующих мер поддержки семей, запланировано создание создание новых культурных пространств, расширение возможностей для проведения семейного досуга: креативных мини-кластеров "Пространство смыслов и возможностей" в муниципальных учреждениях культуры; арт-парков на открытых общественных пространствах; детских филармоний на базе школ искусств.

В рамках пункта "Создание условий для экономической самостоятельности семьи" в ближайшие годы планируется продолжить работу по расширению сети летних лагерей, принять дополнительные меры по обеспечению доступности путевок и улучшению условий пребывания в них детей.

"До конца 2030 года запланировано строительство 10 быстровозводимых конструкций для отдыха и оздоровления детей. Также в планах — реализация мер по поддержке туристических маршрутов, ориентированных на семейные поездки, предоставлению скидок на проживание и посещение культурных объектов", — перечисляют разработчики долгосрочного документа.

В рамках блока "Жилье и инфраструктура для жизни" на территории региона до 2030 года прописан ввод в эксплуатацию более 8 млн кв метров жилья. Приводятся и плановые показатели на ближайшую перспективу: так, в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 1,66 млн кв метров, в 2026 году — 1,69 млн кв метров.

За глобальную цель взято "повышение качества жизни семей с детьми в регионе и создание условий для их благополучия", а к числу ключевых задач относятся: стимулирование рождаемости, снижение числа разводов, профилактика социального сиротства, популяризация традиционных семейных ценностей, повышение престижа семьи, оказание адресной помощи многодетным, малообеспеченным и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, поддержка семейного предпринимательства, развитие семейных клубов и т. п.

Программу планируют реализовать в два этапа: с 2025 по 2030 и с 2031 по 2036 годы.

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