Президиум регионального политсовета "Единой России" подвел итоги предварительного голосования

В Самаре прошло расширенное заседание Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия". Предыдущее заседание состоялось на старте предварительного голосования, по результатам которого определили кандидатов для участия в дальнейших выборных процедурах. В Самаре в предварительном голосовании партии приняли участие 102 тысячи человек — это чуть больше 11% от всех избирателей. По городским округам в предварительном голосовании суммарно участвовали 24 тысячи человек, что так же составляет более 11% от числа избирателей в этих округах.

Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что вернуть в Самару прямые выборы было правильным и долгожданным решением: "Люди должны сами определять, кто их будет представлять в Думе города, кто будет по сути их защитниками, заступниками. У нас была очень высокая внутренняя конкуренция. Это говорит о том, что в партии есть много тех, кто готов свое время, знания, силы, опыт применять на благо людей. Теперь главное, чтобы кандидаты партии проявили себя на деле, показали в ближайшие несколько месяцев перед выборами, а те, кто станут депутатами, и после выборов, что, на самом деле, за ними стоит — конкретные дела или слова".

На заседании проголосовали за кандидатов как по Самаре, так и по муниципалитетам. Список кандидатов по областной столице направят в президиум Генерального совета партии на согласование. А затем кандидатов выдвинут на партийных конференциях. В ходе предвыборной кампании кандидаты будут работать над реализацией Народной программы партии "Единая Россия".