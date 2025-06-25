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Партии Власть и политика

Президиум регионального политсовета "Единой России" подвел итоги предварительного голосования

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошло расширенное заседание Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия". Предыдущее заседание состоялось на старте предварительного голосования, по результатам которого определили кандидатов для участия в дальнейших выборных процедурах. В Самаре в предварительном голосовании партии приняли участие 102 тысячи человек — это чуть больше 11% от всех избирателей. По городским округам в предварительном голосовании суммарно участвовали 24 тысячи человек, что так же составляет более 11% от числа избирателей в этих округах.

Фото: er.ru

Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что вернуть в Самару прямые выборы было правильным и долгожданным решением: "Люди должны сами определять, кто их будет представлять в Думе города, кто будет по сути их защитниками, заступниками. У нас была очень высокая внутренняя конкуренция. Это говорит о том, что в партии есть много тех, кто готов свое время, знания, силы, опыт применять на благо людей. Теперь главное, чтобы кандидаты партии проявили себя на деле, показали в ближайшие несколько месяцев перед выборами, а те, кто станут депутатами, и после выборов, что, на самом деле, за ними стоит — конкретные дела или слова".

На заседании проголосовали за кандидатов как по Самаре, так и по муниципалитетам. Список кандидатов по областной столице направят в президиум Генерального совета партии на согласование. А затем кандидатов выдвинут на партийных конференциях. В ходе предвыборной кампании кандидаты будут работать над реализацией Народной программы партии "Единая Россия".

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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