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В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июля, в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий. Эта памятная дата была установлена по инициативе депутатов фракции "Единой России", Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других ветеранских организаций, а соответствующий закон принят Самарской губернской думой в апреле 2025 года.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В честь этого события на площади Памяти героев в Самаре состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибшим воинам-самарцам. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев, депутаты регионального и городского  парламента, представители ветеранских организаций, активисты партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии", а также жители города.

Вячеслав Федорищев обратился к ветеранам со словами благодарности: "Это дань уважения и благодарности нескольким поколениям защитников Отечества, прошедших Афганистан и другие "горячие точки". Мы помним всех, кто бесстрашно боролся за свободу и безопасность нашей страны. Их подвиг - пример мужества и патриотизма для молодежи".

Он вручил благодарности руководителям ветеранских организаций за их работу.  

Депутат Самарской губернской думы Роман Балтер отметил: "Ветераны, прошедшие через испытания войной, знают истинную цену миру. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся, и благодарим тех, кто с нами. Низкий поклон вам за вашу доблесть и самоотверженность".  

День ветеранов боевых действий - это не только день памяти и благодарности, но и важный этап в построении системной поддержки тех, кто защищал страну.

Поддержке участников СВО посвящен целый раздел Народной программы "Единой России", в который вошли 13 положений, в том числе по обеспечению возможностей профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации.

В Самарской области действует более 40 мер поддержки ветеранов, включая программу переподготовки "Школа героев", Центр помощи участникам СВО и их семьям "Сердце воина", а также проекты фонда "Защитники Отечества". Новая памятная дата станет важным шагом в сохранении памяти о героях.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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