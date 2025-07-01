В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий

Во вторник, 1 июля, в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий. Эта памятная дата была установлена по инициативе депутатов фракции "Единой России", Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других ветеранских организаций, а соответствующий закон принят Самарской губернской думой в апреле 2025 года.

В честь этого события на площади Памяти героев в Самаре состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибшим воинам-самарцам. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев, депутаты регионального и городского парламента, представители ветеранских организаций, активисты партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии", а также жители города.

Вячеслав Федорищев обратился к ветеранам со словами благодарности: "Это дань уважения и благодарности нескольким поколениям защитников Отечества, прошедших Афганистан и другие "горячие точки". Мы помним всех, кто бесстрашно боролся за свободу и безопасность нашей страны. Их подвиг - пример мужества и патриотизма для молодежи".

Он вручил благодарности руководителям ветеранских организаций за их работу.

Депутат Самарской губернской думы Роман Балтер отметил: "Ветераны, прошедшие через испытания войной, знают истинную цену миру. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся, и благодарим тех, кто с нами. Низкий поклон вам за вашу доблесть и самоотверженность".

День ветеранов боевых действий - это не только день памяти и благодарности, но и важный этап в построении системной поддержки тех, кто защищал страну.

Поддержке участников СВО посвящен целый раздел Народной программы "Единой России", в который вошли 13 положений, в том числе по обеспечению возможностей профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации.

В Самарской области действует более 40 мер поддержки ветеранов, включая программу переподготовки "Школа героев", Центр помощи участникам СВО и их семьям "Сердце воина", а также проекты фонда "Защитники Отечества". Новая памятная дата станет важным шагом в сохранении памяти о героях.