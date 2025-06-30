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Новым министром молодежной политики Самарской области стал Владимир Усов

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области назначен новый министр молодежной политики. Им стал Владимир Усов.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Информация об этом появилась на сайте регионального правительства в пятницу, 27 июня. 

Владимиру Усову 43 года. Кандидат социологических наук, доцент, числится сотрудником кафедры "Экономика и менеджмент" Приволжского государственного университета путей сообщения. Также он является председателем правления регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Напомним, что с декабря прошлого года эту должность занимала Кристина Гнатюк. Ее предшественница, Наталья Рогова, занимала кресло с октября 2024 года. 

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