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Облправительство Власть и политика

Минмолодежи Самарской области возглавит Кристина Гнатюк

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство молодежной политики Самарской области возглавит Кристина Гнатюк, председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона, прошедшем в четверг, 26 декабря.

Наталья Рогова, руководившая министерством с октября этого года, займется созданием корпоративного университета, ориентированного на повышение квалификации региональных чиновников. 

"Считаю, что нам нужно больше заниматься нашим профессиональным образованием, — обратился губернатор Вячеслав Федорищев к членам регионального правительства. — Поэтому я бы хотел, чтобы у нас появился корпоративный университет. Это постоянно действующая программа дополнительного профессионального образования для всех сотрудников муниципальных образований, региональных служб. Причем курсы короткие и понятные, которые позволили бы те или иные компетенции нарастить. Это то, что должно начать работать буквально завтра".

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