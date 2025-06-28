"Единая Россия" запускает новые проекты для молодежи

Партия ЕР активно готовится к предстоящим выборам в Госдуму.

"Единая Россия" вступает в новый электоральный цикл, который продлится до парламентских выборов в 2026 году. На заседании Генсовета партии, которое провел председатель ЕР Дмитрий Медведев, были определены приоритетные направления работы на ближайшее время. В частности, идет сбор инициатив от населения для обновления народной программы.

"Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в нее включены, надо уделять самое пристальное внимание", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Активную работу ЕР ведет с подрастающим поколением. Для молодых людей запускаются различные проекты: например, партия обеспечила реализацию программы "Пушкинская карта", инициировала проект "Менделеевская карта", также действует молодежный образовательный проект "ПолитЗавод". Кроме того, ЕР планирует активизировать взаимодействие со студентами при поддержке молодогвардейцев в вузах.

"Мы активно заходим в университеты и высшие учебные заведения. "Молодая Гвардия Единой России" подписала 320 соглашений с вузами. МГЕР создает ячейки в высших учебных заведениях для работы с молодежью", — рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он также озвучил промежуточные итоги реализации народной программы, отметив, что выполнено уже 83% положений ключевого документа. Среди значимых достижений 2024 года — возведение и модернизация социальных объектов в регионах, благоустройство общественных и придомовых территорий, газификация домов, рост маткапитала.

"Социальная газификация и строительство школ — важные направления, которые находятся на контроле по поручению президента", — подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.

Обновление кадрового состава партии и повышение качества депутатского корпуса является еще одним направлением работы "Единой России". В частности, среди победителей предварительного голосования много представителей реального сектора экономики. Кроме того, осенью на выборах разных уровней партию будут представлять более 800 участников СВО.

Комментируя итоги заседания Генсовета ЕР, политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов отметил, что "Единая Россия" работает не в логике избирательного цикла, а в логике долгосрочного планирования. Партия не просто реагирует на ожидания общества, а формирует устойчивую модель их реализации.