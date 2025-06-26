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Облправительство Власть и политика

В правительстве региона прошло совещание, посвященное реализации социального проекта "Вызов"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя областного правительства Регина Воробьева, курирующая социальный блок, отметила позитивную тенденцию, которая сложилась в регионе после старта реализации спецпроекта "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Фото: "Волжская коммуна"

Согласно последним данным отмечается постепенное снижение количества детей, помещенных в организации для детей сирот в целом, а также детей из семей в кризисной ситуации. В период с декабря 2024 года по июнь 2025 года такое снижение составило 7%. Кроме того, с учетом применения семьесберегающего подхода, отмечается снижение численности детей, родители или единственный родитель которых лишены родительских прав на 21,3% и ограничены в родительских правах на 16,3%.

С первого полугодия 2025 года в регионе начали действовать пять служб "Дети в семье", в том числе одна ресурсно-методическая, направленная на поддержку специалистов, и четыре территориальных, в том числе две на базе комплексных центров социального обслуживания населения и две - на базе стационарных учреждений.

Сегодня 1086 семей получают профессиональную поддержку в рамках их деятельности. По итогам работы 28 детей вернулись домой из учреждений с круглосуточным пребыванием.

В рамках проекта в регионе планируется масштабно перепрофилировать три Дома ребенка, расположенные в трех крупных городах Самарской области: Самара, Тольятти и Сызрань. В результате проведенной работы к 2027 году появятся учреждения нового плана, которые будут решать задачи антикризисной поддержки семей.

Планируется, что в многопрофильных реабилитационных семейных центрах помощи семье и детям будут открыты:

  • отделения "Маленькая мама" (для несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних мам с детьми);
  • отделения по организации помощи и оказанию социальных услуг семьям, чьи дети находятся в учреждениях в полустационарной и надомной форме социального обслуживания;
  • выездная круглосуточная мобильная бригада;
  • отделения, обеспечивающие временное нахождение и оказание социальных услуг детям-сиротам.

"Реализация социального проекта "Вызов" - не просто показатели и сухая статистика. За каждым ребенком, которого удалось вернуть в семью, стоит кропотливая работа межведомственных консилиумов. Мы действуем адресно и находим оптимальное решение для помощи в каждом конкретном случае", - рассказывает Региона Воробьева.

Напомним, Самарская область стала одним из пилотных регионов, где внедряют систему семьесберегающего подхода и профилактики социального сиротства, чтобы дети могли остаться с родными и не попали в сиротские учреждения. Проект "Вызов" стал частью стратегической программы "Дети в семье", инициированной Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

На встрече с Уполномоченным по правам ребенка в области Юлией Николаевой глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что крайне важно внедрить семьесберегающий подход и сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются в соцучреждениях.

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