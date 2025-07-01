Партпроект "Единой России" "Российское село" запускает конкурс фотографий и коротких видеороликов

Конкурс продлится с 1 июля по 14 сентября. Принять участие в нем смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Победителей определит экспертное жюри, передает пресс-служба самарского реготделения партии "ЕР".

В категории "ФОТО" доступны номинации "Мое любимое село" — сельские пейзажи, образ российской деревни, культура и традиции села; "Образ сельского жителя" — фото, отражающие традиционный уклад сельского образа жизни, быта и повседневных дел селян; "Труженики АПК и новые технологии" — крестьянско-фермерские хозяйства, работники в полях, сотрудники предприятий перерабатывающей промышленности, инновации и современные технологии в АПК.

В категория "ВИДЕО" нужно подготовить видеоролик о жизни на селе или труде работников АПК и опубликовать рилс на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #Российскоесело2025 и отметкой страницы проекта.

Более подробная информация, условия участия и требования к работам — по ссылке.