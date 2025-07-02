В Самарской области появится около 500 новых пунктов оповещения

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Региональный центр коммуникаций подыскивает подрядчика, который выполнит работы по созданию объектов автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области. На эти цели выделяют 700,6 млн рублей.