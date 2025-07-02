В Самарской области появится около 500 новых пунктов оповещения

Региональный центр коммуникаций подыскивает подрядчика, который выполнит работы по созданию объектов автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области. На эти цели выделяют 700,6 млн рублей.
Победителя торгов определят после 18 июля. Согласно техзаданию, он должен будет создать два пункта управления (ПУ) и 496 пунктов оповещения (ПО) в 13 муниципальных районах:
- м. р. Алексеевский 21 ПО;
- м. р. Нефтегорский 10 ПО;
- м. р. Богатовский 10 ПО;
- м. р. Борский 55 ПО;
- м. р. Волжский 50 ПО;
- м. р. Кинельский 34 ПО;
- м. р. Кинель-Черкасский 58 ПО;
- м. р. Похвистневский 69 ПО;
- м. р. Клявлинский 1 ПУ, 33 ПО;
- м. р. Сергиевский 42 ПО;
- м. р. Красноярский 56 ПО;
- м. р. Челно-Вершинский 36 ПО;
- м. р. Шенталинский 1 ПУ, 22 ПО.
В документации прописан режим работы пунктов оповещения: круглосуточное функционирование с постоянной готовностью.
Последние комментарии
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.