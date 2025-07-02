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Лже-торговец похитил золотую цепочку у 85-летней пенсионерки из Жигулевска Пожилой самарец перевел на "безопасные счета" мошенников 3 млн рублей ФСБ расследует дело о похищении и вымогательстве в Самарской области Исполнителями гимна Украины в Тольятти оказались выпускники Из-за замора рыбы под Самарой возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

Лже-торговец похитил золотую цепочку у 85-летней пенсионерки из Жигулевска

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне в полицию Жигулевска обратилась 85-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный обманом похитил у нее золотую цепочку за 18 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем женщина возвращалась из магазина домой. К ней подошел неизвестный и предложил купить "качественное" одеяло. Пенсионерка пояснила, что живет недалеко и перед покупкой хотела посмотреть товар. Услужливый продавец предложил помочь женщине довести ее до дома. Зайдя в дом, злоумышленник распаковал одеяло и назвал его стоимость — 100 тысяч рублей, на что женщина ответила отказом. Настойчивый мошенник, ссылаясь на повреждения упаковки "ценного" товара, предложил компенсировать затраты — отдать ему золотое украшение с шеи.

Правоохранители по камере,  расположенной на соседнем частном доме, определили машину подозреваемого и по горячим следам в Самаре задержали его. Злоумышленником оказался 31-летний тольяттинец, планировавший зарабатывать на доверчивых пенсионерах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Потерпевшей возмещен материальный ущерб.

Гид потребителя

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