Лже-торговец похитил золотую цепочку у 85-летней пенсионерки из Жигулевска

В июне в полицию Жигулевска обратилась 85-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный обманом похитил у нее золотую цепочку за 18 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Днем женщина возвращалась из магазина домой. К ней подошел неизвестный и предложил купить "качественное" одеяло. Пенсионерка пояснила, что живет недалеко и перед покупкой хотела посмотреть товар. Услужливый продавец предложил помочь женщине довести ее до дома. Зайдя в дом, злоумышленник распаковал одеяло и назвал его стоимость — 100 тысяч рублей, на что женщина ответила отказом. Настойчивый мошенник, ссылаясь на повреждения упаковки "ценного" товара, предложил компенсировать затраты — отдать ему золотое украшение с шеи.

Правоохранители по камере, расположенной на соседнем частном доме, определили машину подозреваемого и по горячим следам в Самаре задержали его. Злоумышленником оказался 31-летний тольяттинец, планировавший зарабатывать на доверчивых пенсионерах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Потерпевшей возмещен материальный ущерб.