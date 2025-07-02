Лже-торговец похитил золотую цепочку у 85-летней пенсионерки из Жигулевска

В июне в полицию Жигулевска обратилась 85-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный обманом похитил у нее золотую цепочку за 18 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Днем женщина возвращалась из магазина домой. К ней подошел неизвестный и предложил купить "качественное" одеяло. Пенсионерка пояснила, что живет недалеко и перед покупкой хотела посмотреть товар. Услужливый продавец предложил помочь женщине довести ее до дома. Зайдя в дом, злоумышленник распаковал одеяло и назвал его стоимость — 100 тысяч рублей, на что женщина ответила отказом. Настойчивый мошенник, ссылаясь на повреждения упаковки "ценного" товара, предложил компенсировать затраты — отдать ему золотое украшение с шеи.
Правоохранители по камере, расположенной на соседнем частном доме, определили машину подозреваемого и по горячим следам в Самаре задержали его. Злоумышленником оказался 31-летний тольяттинец, планировавший зарабатывать на доверчивых пенсионерах.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.
Потерпевшей возмещен материальный ущерб.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы