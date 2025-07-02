Сильные семена: какие сорта отечественной селекции представили фермерам на Дне поля и сенажа ПФО

Разработка новых сортов — это не только сложный и ресурсозатратный процесс, но и стратегически важная задача для всего агропромышленного комплекса России. Чтобы полностью преодолеть зависимость от импортных технологий и обеспечить продовольственную безопасность страны, селекционерам важно опираться на реальные потребности бизнеса и рынка. День поля и сенажа ПФО, который 26 июня прошел в Самарской области, как раз и является такой площадкой, где семеноводы и сельхозтоваропроизводители могут синхронизироваться в своих задачах. Одним из постоянных участников этого агрофорума является группа компаний "Золотой початок".

Это селекционно-семеноводческий холдинг полного цикла, который начал свою деятельность в 2000 году как кукурузно-калибровочный завод в Воронежской области.

В распоряжении холдинга два современных завода в Воронежской области, способные производить более 30 тысяч тонн семян в год.

Селекционно-семеноводческий центр (ССЦ) "ЗП Павловский" специализируется на производстве семян гибридной кукурузы и подсолнечника.

Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО Парад техники, знакомство с новыми сортами российской селекции, обмен опытом друг с другом и знаковыми экспертами отрасли - сотни представителей АПК из разных регионов России собрались в Самарской области 26 июня на крупнейший агрофорум - День поля и сенажа ПФО. В этом году мероприятие состоялось в новом формате - в нем активно участвовали не только растениеводы, но и животноводы. Подробности - в нашем репортаже.

Второе предприятие начнет работу в юбилейный для компании год — это ССЦ "ЗП Хохольский", который, кроме семян кукурузы и подсолнечника, будет заниматься производством семян других зерновых культур: пшеница, ячмень, овёс, соя и т. д.

"На этих заводах мы подрабатываем семенной материал как для себя, так и для наших клиентов. Сейчас у нас есть крупные контракты по подработке, в том числе и с западными селекционными компаниями", — поделился информацией менеджер по развитию продукта (Соя) ГК "Золотой Початок" Александр Турбин.

Кроме того, холдинг располагает собственным сельскохозяйственным водохранилищем в Воронежской области.

А в Павловском районе этого региона находится селекционный питомник "Золотая ягода", который специализируется на высокорепродуктивном посадочном материале земляники садовой лучших промышленных сортов. В активе питомника — 18 га производственных площадей в городе Павловске и в Крыму. Из них 9 гектаров — рассадные комплексы защищенного грунта и круглогодичные отапливаемые теплицы.

В "Золотой ягоде" по согласованию с правообладателями выращивают рассаду на основе настоящих безвирусных материнских растений.

Еще одно направление деятельности — селекция и выращивание сои. За это в холдинге отвечает компания Sporos, с которой в октябре 2024 года было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Одна из целей проекта: обеспечение аграриев Дальнего Востока семенами сои высоких репродукций, а также гибридами кукурузы отечественной селекции. Это позволит не только загрузить региональные мощности по переработке, но и повысить экспортный потенциал в Южную Корею и Китай.

Дальневосточная соя доказала свою выносливость и урожайность в сложных климатических условиях. А в регионах с более мягким климатом она полностью раскрывает свой генетический потенциал, демонстрируя высокие показатели урожайности и протеина на разных географических территориях: в Центральном Черноземье, Приволжском федеральном округе, Юге России и Сибири.

На Дне поля и сенажа ПФО агрономы "Золотого початка" представили фермерам 8 из 10 сортов сои собственной селекции.

Фото: Белова Александра

Александр Турбин подробно рассказал о двух из них:

"Сорт Марината в прошлом году на Дне поля стал победителем агрополигона в номинации "Самый маржинальный среднеспелый сорт". Это сорт, который формирует основные генеративные органы на верхней части растения. Таким образом бобы и зерна — то, ради чего мы выращиваем сою, находятся в верхней части растения. Это делает уборку очень удобной и позволяет размещать сорт на неподготовленных полях. Например, когда сою сеять надо, а подготовить угодья должным образом возможности нет. Берем сорт Марината, сеем его и получаем достойный урожай с хорошим показателем по протеину и рентабельностью производства.

Также отмечу сорт Хабаровский юбиляр. У него самый длинный вегетационный период — 129 дней. Но особенность этого сорта такова, что начало вегетации он может начать при температуре 7 градусов в семенном ложе. То есть, на 4 см глубины залегания семян. Также этот сорт устойчив к показателю pH — 3,9 pH. В условиях Дальнего Востока Хабаровский юбиляр выдерживает и дает хорошую урожайность. В нем заложена устойчивость к болезням и бактериальным факторам".

Добиваться выдающихся результатов в селекции агрономам помогает и сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства в стране, среди которых НИИ сельского хозяйства Центрально-Чернозёмной полосы имени В. В. Докучаева в Воронеже, Дальневосточный НИИ сельского хозяйства, Всероссийский НИИ сои, Луганский национальный аграрный университет.

Новый импульс развитию российской селекции придала Федеральная научно-техническая программа (ФНТП). Участие в ней дает возможность семеноводам сократить с пяти до двух лет получение регистрации нового сорта при наличии селекционного достижения, подтвержденное полевыми испытаниями. А также — стимулирует фермеров приобретать новые отечественные семена и гибриды: государство компенсирует аграриям до 70% их стоимости.

"В этом году у нас проходит испытание сорт сои Беринг и два новых гибрида кукурузы с предварительным названием: Золотой Початок 272 АМВ и Золотой Початок 292 МВ. Ожидаем окончания периода регистрации в этом году гибридов кукурузы Золотой Початок, Золотой 182 и Початок 192с ФАО 180 и 190. Также проходят регистрацию несколько сортов садовой земляники", — сообщил Александр Турбин.

А недавно на российском рынке появился гибрид кукурузы, способный конкурировать с топовыми западными аналогами: Золотой Початок 232. Это универсальный гибрид с широким диапазоном возможностей выращивания в разных географических зонах. Гибрид соответствует всем требованиям, предъявляемым по влагоотдаче и по урожайности, которую ожидает получить сельхозтоваропроизводитель.

Таким образом отечественные селекционеры стремятся обеспечить аграриев как можно большим количеством качественных российских семян. А это, в свою очередь, является весомым вкладом в формирование устойчивой и независимой сельскохозяйственной отрасли в целом.