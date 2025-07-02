Сильные семена: какие сорта отечественной селекции представили фермерам на Дне поля и сенажа ПФО

Разработка новых сортов — это не только сложный и ресурсозатратный процесс, но и стратегически важная задача для всего агропромышленного комплекса России. Чтобы полностью преодолеть зависимость от импортных технологий и обеспечить продовольственную безопасность страны, селекционерам важно опираться на реальные потребности бизнеса и рынка. День поля и сенажа ПФО, который 26 июня прошел в Самарской области, как раз и является такой площадкой, где семеноводы и сельхозтоваропроизводители могут синхронизироваться в своих задачах. Одним из постоянных участников этого агрофорума является группа компаний "Золотой початок".
Это селекционно-семеноводческий холдинг полного цикла, который начал свою деятельность в 2000 году как кукурузно-калибровочный завод в Воронежской области.
В распоряжении холдинга два современных завода в Воронежской области, способные производить более 30 тысяч тонн семян в год.
Селекционно-семеноводческий центр (ССЦ) "ЗП Павловский" специализируется на производстве семян гибридной кукурузы и подсолнечника.
Второе предприятие начнет работу в юбилейный для компании год — это ССЦ "ЗП Хохольский", который, кроме семян кукурузы и подсолнечника, будет заниматься производством семян других зерновых культур: пшеница, ячмень, овёс, соя и т. д.
"На этих заводах мы подрабатываем семенной материал как для себя, так и для наших клиентов. Сейчас у нас есть крупные контракты по подработке, в том числе и с западными селекционными компаниями", — поделился информацией менеджер по развитию продукта (Соя) ГК "Золотой Початок" Александр Турбин.
Кроме того, холдинг располагает собственным сельскохозяйственным водохранилищем в Воронежской области.
А в Павловском районе этого региона находится селекционный питомник "Золотая ягода", который специализируется на высокорепродуктивном посадочном материале земляники садовой лучших промышленных сортов. В активе питомника — 18 га производственных площадей в городе Павловске и в Крыму. Из них 9 гектаров — рассадные комплексы защищенного грунта и круглогодичные отапливаемые теплицы.
В "Золотой ягоде" по согласованию с правообладателями выращивают рассаду на основе настоящих безвирусных материнских растений.
Еще одно направление деятельности — селекция и выращивание сои. За это в холдинге отвечает компания Sporos, с которой в октябре 2024 года было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Одна из целей проекта: обеспечение аграриев Дальнего Востока семенами сои высоких репродукций, а также гибридами кукурузы отечественной селекции. Это позволит не только загрузить региональные мощности по переработке, но и повысить экспортный потенциал в Южную Корею и Китай.
Дальневосточная соя доказала свою выносливость и урожайность в сложных климатических условиях. А в регионах с более мягким климатом она полностью раскрывает свой генетический потенциал, демонстрируя высокие показатели урожайности и протеина на разных географических территориях: в Центральном Черноземье, Приволжском федеральном округе, Юге России и Сибири.
На Дне поля и сенажа ПФО агрономы "Золотого початка" представили фермерам 8 из 10 сортов сои собственной селекции.
Александр Турбин подробно рассказал о двух из них:
"Сорт Марината в прошлом году на Дне поля стал победителем агрополигона в номинации "Самый маржинальный среднеспелый сорт". Это сорт, который формирует основные генеративные органы на верхней части растения. Таким образом бобы и зерна — то, ради чего мы выращиваем сою, находятся в верхней части растения. Это делает уборку очень удобной и позволяет размещать сорт на неподготовленных полях. Например, когда сою сеять надо, а подготовить угодья должным образом возможности нет. Берем сорт Марината, сеем его и получаем достойный урожай с хорошим показателем по протеину и рентабельностью производства.
Также отмечу сорт Хабаровский юбиляр. У него самый длинный вегетационный период — 129 дней. Но особенность этого сорта такова, что начало вегетации он может начать при температуре 7 градусов в семенном ложе. То есть, на 4 см глубины залегания семян. Также этот сорт устойчив к показателю pH — 3,9 pH. В условиях Дальнего Востока Хабаровский юбиляр выдерживает и дает хорошую урожайность. В нем заложена устойчивость к болезням и бактериальным факторам".
Добиваться выдающихся результатов в селекции агрономам помогает и сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства в стране, среди которых НИИ сельского хозяйства Центрально-Чернозёмной полосы имени В. В. Докучаева в Воронеже, Дальневосточный НИИ сельского хозяйства, Всероссийский НИИ сои, Луганский национальный аграрный университет.
Новый импульс развитию российской селекции придала Федеральная научно-техническая программа (ФНТП). Участие в ней дает возможность семеноводам сократить с пяти до двух лет получение регистрации нового сорта при наличии селекционного достижения, подтвержденное полевыми испытаниями. А также — стимулирует фермеров приобретать новые отечественные семена и гибриды: государство компенсирует аграриям до 70% их стоимости.
"В этом году у нас проходит испытание сорт сои Беринг и два новых гибрида кукурузы с предварительным названием: Золотой Початок 272 АМВ и Золотой Початок 292 МВ. Ожидаем окончания периода регистрации в этом году гибридов кукурузы Золотой Початок, Золотой 182 и Початок 192с ФАО 180 и 190. Также проходят регистрацию несколько сортов садовой земляники", — сообщил Александр Турбин.
А недавно на российском рынке появился гибрид кукурузы, способный конкурировать с топовыми западными аналогами: Золотой Початок 232. Это универсальный гибрид с широким диапазоном возможностей выращивания в разных географических зонах. Гибрид соответствует всем требованиям, предъявляемым по влагоотдаче и по урожайности, которую ожидает получить сельхозтоваропроизводитель.
Таким образом отечественные селекционеры стремятся обеспечить аграриев как можно большим количеством качественных российских семян. А это, в свою очередь, является весомым вкладом в формирование устойчивой и независимой сельскохозяйственной отрасли в целом.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами