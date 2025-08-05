Озимая пшеница "Щёлково Агрохим" побила мировой рекорд

Рекордные урожаи озимой пшеницы официально зарегистрированы в Орловской области 4 августа 2025 года: урожайность сорта Ермоловка достигла более 140 ц/га, сорта Зюгановка — почти 185 ц/га. Феноменальные результаты зафиксировал Александр Пересвет — представитель Книги рекордов России, сообщила пресс-служба АО "Щёлково Агрохим".

Были побиты сразу два предыдущих рекорда: Ермоловка — 140,2 ц/га (при фактической влажности зерна в 14,05%) — производственная урожайность, зафиксированная в ООО "Дубовицкое". Данный рекорд превосходит достижение 2023 года — 103,7 ц/га, — которое было получено в этом же хозяйстве.

Зюгановка: 184,95 ц/га — максимальная продуктивность, реализованная на селекционных делянках "Бетагран Семена". Это на 5 ц/га больше мирового рекорда урожайности озимой пшеницы, который британский фермер Тим Ламиман установил в 2022 году (179,6 ц/га).

"На протяжении трёх лет рекорд по урожайности озимой пшеницы ставится в одном регионе, в одном сельхозпредприятии, на одном участке. Данный факт также является мировым рекордом, ничего подобного ещё нигде не было! Так что компания "Щёлково Агрохим" и Орловская губерния — впереди планеты всей", — заявил Александр Пересвет.

"Производственные рекорды — как спорт высоких достижений. Рекорд показывает предел потенциала, к которому нужно стремиться. Сегодня Орловская область даёт в массовом производстве зерновых культур урожайность в 55 центнеров с гектара. Это выдающийся результат. Но поставленные сегодня рекорды показывают: нам есть куда стремиться", — заявил Салис Каракотов — генеральный директор "Щёлково Агрохим", д. х. н. академик РАН.

"Итак, наши новые селекционные герои: Ермоловка — уникальный низкорослый сорт высокоинтенсивного типа. В 2025 году вошёл в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Зюгановка — среднеспелый сорт с улучшенным качеством зерна и характером лидера! В настоящее время находится на Госсортоиспытаниях", — подчеркнули в компании "Щёлково Агрохим".

Оба рекордсмена созданы селекционерами "Щёлково Агрохим" под руководством директора департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, д. с. х., члена-корреспондента РАН Александра Прянишникова.

"Ермоловка и Зюгановка — представители новейшего орловского биотипа озимой пшеницы. Они требовательны к агротехнологии: реализуют свой потенциал на высоком агрофоне, при соответствующем минеральном питании и системе защиты", — утверждает Александр Прянишников.

Рекордная уборка собрала на Орловщине ведущих представителей аграрной отрасли: учёных, руководителей сельхозпредприятий, представителей Минобрнауки, Национального союза селекционеров и семеноводов, журналистов федеральных и отраслевых изданий. Среди почётных гостей — исполнительный директор РСП ХСЗР Владимир Алгинин. На глазах у многочисленной публики, под прицелами фото- и видеокамер компания "Щелково Агрохим" в очередной раз вписала своё имя в историю аграрных достижений не только современной России, но и всего мира!

Участие в столь важном событии приняли губернатор Орловской области Андрей Клычков и делегация из Республики Беларусь, посетившая регион для заключения деловых соглашений. "Благодарим Салиса Добаевича Каракотова: человека, который своим знанием, умением и талантом развивает сельское хозяйство России. Он всегда говорит, что Орловщина может накормить всю Россию. И действительно, сегодня наравне с кубанскими регионами мы имеем статус житницы России", — констатировал глава области.

Среди высоких гостей — Геннадий Зюганов, председатель КПРФ, уроженец Орловской области, в честь которого назван один из сортов-рекордсменов. В этом году партия выпустила золотую памятную медаль "80 лет Великой Победы" с изображением советского солдата — победителя Великой Отечественной войны. "Прошу руководителя "Щёлково Агрохим" Салиса Каракотова принять эту награду. Вы собрали прекрасный научный коллектив и отстроил уникальный семенной завод. И сегодня Орловская область производит лучшие семена пшеницы, гороха, сои", — сообщил он.

Кроме того, в числе первых компанию "Щёлково Агрохим" поздравила Российская академия наук (РАН). "Мы высоко ценим вклад "Щёлково Агрохим" в развитие агропромышленного комплекса страны и выражаем уверенность в дальнейшей плодотворной работе и достижении новых научных и практических результатов", — говорится в поздравительном письме, подписанном заместителем Президента РАН, академиком РАН Петром Чекмарёвым.