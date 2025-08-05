Озимая пшеница "Щёлково Агрохим" побила мировой рекорд

Рекордные урожаи озимой пшеницы официально зарегистрированы в Орловской области 4 августа 2025 года: урожайность сорта Ермоловка достигла более 140 ц/га, сорта Зюгановка — почти 185 ц/га. Феноменальные результаты зафиксировал Александр Пересвет — представитель Книги рекордов России, сообщила пресс-служба АО "Щёлково Агрохим".
Были побиты сразу два предыдущих рекорда: Ермоловка — 140,2 ц/га (при фактической влажности зерна в 14,05%) — производственная урожайность, зафиксированная в ООО "Дубовицкое". Данный рекорд превосходит достижение 2023 года — 103,7 ц/га, — которое было получено в этом же хозяйстве.
Зюгановка: 184,95 ц/га — максимальная продуктивность, реализованная на селекционных делянках "Бетагран Семена". Это на 5 ц/га больше мирового рекорда урожайности озимой пшеницы, который британский фермер Тим Ламиман установил в 2022 году (179,6 ц/га).
"На протяжении трёх лет рекорд по урожайности озимой пшеницы ставится в одном регионе, в одном сельхозпредприятии, на одном участке. Данный факт также является мировым рекордом, ничего подобного ещё нигде не было! Так что компания "Щёлково Агрохим" и Орловская губерния — впереди планеты всей", — заявил Александр Пересвет.
"Производственные рекорды — как спорт высоких достижений. Рекорд показывает предел потенциала, к которому нужно стремиться. Сегодня Орловская область даёт в массовом производстве зерновых культур урожайность в 55 центнеров с гектара. Это выдающийся результат. Но поставленные сегодня рекорды показывают: нам есть куда стремиться", — заявил Салис Каракотов — генеральный директор "Щёлково Агрохим", д. х. н. академик РАН.
"Итак, наши новые селекционные герои: Ермоловка — уникальный низкорослый сорт высокоинтенсивного типа. В 2025 году вошёл в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Зюгановка — среднеспелый сорт с улучшенным качеством зерна и характером лидера! В настоящее время находится на Госсортоиспытаниях", — подчеркнули в компании "Щёлково Агрохим".
Оба рекордсмена созданы селекционерами "Щёлково Агрохим" под руководством директора департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, д. с. х., члена-корреспондента РАН Александра Прянишникова.
"Ермоловка и Зюгановка — представители новейшего орловского биотипа озимой пшеницы. Они требовательны к агротехнологии: реализуют свой потенциал на высоком агрофоне, при соответствующем минеральном питании и системе защиты", — утверждает Александр Прянишников.
Рекордная уборка собрала на Орловщине ведущих представителей аграрной отрасли: учёных, руководителей сельхозпредприятий, представителей Минобрнауки, Национального союза селекционеров и семеноводов, журналистов федеральных и отраслевых изданий. Среди почётных гостей — исполнительный директор РСП ХСЗР Владимир Алгинин. На глазах у многочисленной публики, под прицелами фото- и видеокамер компания "Щелково Агрохим" в очередной раз вписала своё имя в историю аграрных достижений не только современной России, но и всего мира!
Участие в столь важном событии приняли губернатор Орловской области Андрей Клычков и делегация из Республики Беларусь, посетившая регион для заключения деловых соглашений. "Благодарим Салиса Добаевича Каракотова: человека, который своим знанием, умением и талантом развивает сельское хозяйство России. Он всегда говорит, что Орловщина может накормить всю Россию. И действительно, сегодня наравне с кубанскими регионами мы имеем статус житницы России", — констатировал глава области.
Среди высоких гостей — Геннадий Зюганов, председатель КПРФ, уроженец Орловской области, в честь которого назван один из сортов-рекордсменов. В этом году партия выпустила золотую памятную медаль "80 лет Великой Победы" с изображением советского солдата — победителя Великой Отечественной войны. "Прошу руководителя "Щёлково Агрохим" Салиса Каракотова принять эту награду. Вы собрали прекрасный научный коллектив и отстроил уникальный семенной завод. И сегодня Орловская область производит лучшие семена пшеницы, гороха, сои", — сообщил он.
Кроме того, в числе первых компанию "Щёлково Агрохим" поздравила Российская академия наук (РАН). "Мы высоко ценим вклад "Щёлково Агрохим" в развитие агропромышленного комплекса страны и выражаем уверенность в дальнейшей плодотворной работе и достижении новых научных и практических результатов", — говорится в поздравительном письме, подписанном заместителем Президента РАН, академиком РАН Петром Чекмарёвым.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами