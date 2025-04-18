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Губернатор Самарской области провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел плановое заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Члены областного правительства, представители управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, филиала ФКУ "Поволжуправтодор", главы муниципальных образований рассмотрели актуальные вопросы в части снижения аварийности на дорогах и нормативного регулирования использования средств индивидуальной мобильности.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Доклад о состоянии аварийности на территории Самарской области, о выполнении прогнозных показателей, установленных МВД России в рамках реализации мероприятий региональной составляющей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" представил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.

По итогам трех месяцев текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 52 человека, 839 человек получили ранения. Это выше показателей аналогичного периода 2024 года. Основные причины ДТП - выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, неверный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофора.

На основании анализа аварийности за 2024 г. выявлены 42 места концентрации ДТП (три на федеральной сети автодорог, 15 - на региональной, 24 - на местной сети). Сформированы списки инженерных мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных очагов аварийности, сейчас они проходят процедуру согласования с собственниками автомобильных дорог.

"Сегодняшнее состояние аварийности и дорожно-транспортного травматизма на автодорогах в регионе вызывает беспокойство и требует принятия действенных мер. Поэтому, внимательно проанализировав мероприятия по обеспечению безопасности, мы сегодня должны решить, как будем обеспечивать - в большей степени - их выполнение", - обозначил задачу губернатор.

Растет популярность средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов, сегвеев, моноколес, развиваются услуги их краткосрочной аренды. В связи с этим возникает необходимость дополнительного нормативного регулирования этой сферы. Заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным утвержден план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании. В ходе заседания был рассмотрен вопрос об организации исполнения данного плана мероприятий на территории Самарской области.

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