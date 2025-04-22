Законом установлена новая памятная дата региона - День ветеранов боевых действий

Во вторник, 22 апреля, под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской губернской думы. Рассмотрены 25 вопросов, в том числе 15 проектов региональных законов. Принято 13 законов, еще два законопроекта приняты в первом чтении.

В заседании думы участвовали первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Михаил Феоктистов, сенатор Российской Федерации Марина Сидухина, представители областного правительства, территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники первого потока региональной программы "Школа героев".

Принятым законом "О внесении изменения в статью 2 Закона Самарской области "О памятных датах и праздничных днях Самарской области" установлена новая памятная дата: 1 июля - День ветеранов боевых действий.

Законопроект разработан и внесен фракцией "Единая Россия" и единогласно поддержан на заседании профильного комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

"Это очень важный и нужный закон, он зародился по инициативе самих ветеранов боевых действий. Во многих регионах нашей страны уже установлена эта памятная дата. Теперь и в Самарской области будет отмечаться День ветеранов боевых действий", - подчеркнула руководитель фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева.

Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий области, подчеркнув важность признания их заслуг перед обществом, повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры героев-земляков.

"Законом утверждена новая памятная дата - День ветеранов боевых действий. Наш регион гордится своими защитниками, мы должны знать и помнить каждого жителя Самарской области, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, в том числе в современных военных конфликтах.

И наша молодежь должна впитывать такое отношение. Это лучший пример патриотического воспитания", - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Важным вопросом заседания стал ежегодный доклад регионального уполномоченного по правам человека о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области.

Омбудсмен Елена Лапушкина отметила, что в этом году институту уполномоченного по правам человека в Самарской области исполняется 25 лет и за эти годы была наработана богатая, разнообразная правозащитная практика, позволяющая эффективно обеспечивать дополнительные гарантии государственной защиты прав и свобод человека.

"Сегодня в условиях глобальных вызовов, с которыми столкнулась наша страна, роль и авторитет института государственной правовой защиты возрастает. Это особо было подчеркнуто президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на встрече с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой. Часто люди видят в Уполномоченном последнюю надежду в преодолении той или иной трудной жизненной ситуации", - рассказала Елена Лапушкина.

Было отмечено, что в числе наиболее значимых для жителей региона остаются четыре права: на бесплатную медицинскую помощь, на бесплатное образование, на труд и вознаграждение за него и на социальное обеспечение. При этом в 2024 г. выросла значимость практически всех прав, но особенно права на бесплатное образование, на жилище, права на неприкосновенность собственности и жилища, на свободу слова, права на свободу совести.

Всего в 2024 г. в адрес уполномоченного обратилось 7335 граждан, юридических лиц и общественных организаций. От них поступило 5226 обращений, в том числе 120 коллективных.

Самыми актуальными темами были права человека в Вооруженных Силах, право на жилище, право на социальное обеспечение, право на благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на собственность и другие. Всем обратившимся в адрес уполномоченного оказывалось содействие в разрешении их вопросов и правовая помощь.

В результате работы, проведенной в 2024 г., удалось положительно разрешить 550 вопросов, обозначенных обратившимися, и направить 2190 разъяснений действующего законодательства о правах и свободах человека, формах и методах их защиты.

В 2024 г. уполномоченный и сотрудники аппарата провели 380 приемов граждан, в ходе которых приняли 2224 человека.

Елена Лапушкина подчеркнула, что безусловным приоритетом является рассмотрение вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. По данному направлению поступило 1072 обращения. Вопросы касались оказания содействия в установлении местонахождения военнослужащих, пропавших без вести, освобождения из плена, получения медицинской помощи и медицинской реабилитации, получения выплат участникам СВО и членам их семей.

Положительно разрешено 429 обращений, по 578 обращениям оказана квалифицированная правовая помощь. 16 военнослужащих, находившихся в плену, чьи родственники обращались к нам, были освобождены из плена в 2024 году 41 боец.

Уполномоченный и сотрудники аппарата продолжали помогать в реализации прав жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вынужденно покинули свои дома и находились в пунктах временного пребывания на территории региона.

Государственные правозащитники 21 раз посетили пункты временного пребывания, где провели личные приемы и приняли более 280 человек.

"Сегодня абсолютно очевидно, что принятие социально обусловленных законов и правовых актов, усиливающих социальные гарантии, положительно влияет на соблюдение конституционных прав в таких чувствительных сферах, как социальное обеспечение, бесплатная медицинская помощь, доступное образование, трудоустройство, гарантированная заработная плата", - подытожила Елена Лапушкина.

Председатель губернской думы Геннадий Котельников поблагодарил за подробный обстоятельный доклад и напомнил, что 9 апреля в областном парламенте открылся обновленный Центр по работе с обращениями граждан, где он и Елена Лапушкина провели первый совместный прием.

Председатель Счетной палаты региона Ольга Крикова представила отчет о деятельности ведомства за 2024 год.

В план работы Счетной палаты на 2024 г. на основании поручений и обращений депутатского корпуса было включено 15 аудиторских мероприятий, из которых 13 проведены в 2024 г., два мероприятия начаты в 2024 г. и завершены в первом квартале 2025 года.

Всего в 2024 г. проведено 92 мероприятия: 30 контрольных мероприятий и 62 экспертно-аналитических.

Проведены проверки в сферах сельского хозяйства, капитальных вложений, жилищно-коммунального хозяйства, труда и занятости, государственного управления.

В ходе аудиторских мероприятий осуществлялась проверка расходования бюджетных средств, направленных на развитие промышленности и инвестиционной деятельности, социальную политику. Специалисты Счетной палаты на постоянной основе проводили мониторинг реализации региональных составляющих национальных проектов и государственных программ на территории региона.

В отчетном году проверено 256,2 млрд руб. в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 413,2 млрд руб. проанализированы в рамках мониторинга.

Выявлено 1973 факта нарушений и недостатков на сумму более 5 млрд рублей.

За период января-декабря 2024 г. по результатам проведенных мероприятий осуществлен возврат средств или произведено взыскание средств на сумму 59,7 млн руб., устранено нарушений и недостатков на сумму 2,5 млн рублей.

На заседании думы приняты поправки в закон "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области", которыми уточняется круг лиц, имеющих право на получение мер господдержки. Речь идет о сохранении возможности получения помощи государства гражданами, которые ведут крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического лица.

В рамках совершенствования мер поддержки участников СВО принят закон "О внесении изменений в статью 9.4 закона Самарской области "О земле" и статьи 1 и 2 закона Самарской области "О порядке постановки на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности". Законом уточняется перечень документов, необходимый для подтверждения статуса участника специальной военной операции для добровольцев, тем самым предусматривая дополнительные гарантии для реализации права на землю для участников СВО и членов их семей.

Во втором чтении принят закон "О внесении изменений в закон Самарской области "О развитии творческих (креативных) индустрий в Самарской области", направленный на регулирование организации и развития в 63-м регионе творческих индустрий как базового сектора креативной экономики и устанавливающий условия деятельности и возможные меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий.

В рамках торжественной части заседания Геннадий Котельников вручил почетные награды областного парламента.

Почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" I степени награжден председатель Совета Ассоциации "Волгаавтотранс", депутат губдумы 3, 4, 5, 6 созывов Александр Колычев.

Почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" II степени отмечен директор "Самарского центра технического перевооружения промышленности" Сергей Шаркунов.

Диплом Самарской губернской думы за плодотворный труд и вклад в развитие законодательства Самарской области вручен депутату губернской думы Алексею Иванову.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников:

"Сегодня на заседании думы мы рассмотрели ряд социально значимых законопроектов и вопросов, заслушали два больших доклада.

Уполномоченный по правам человека Елена Лапушкина представила отчет о деятельности за 2024 год. Проделана колоссальная работа, каждое обращение тщательно рассматривалось, чтобы найти пути решения, помочь людям. Елена Владимировна хорошо знает проблемы людей, она долго возглавляла Железнодорожный район, была мэром Самары. Мы договорились проводить совместные приемы граждан, и уже первый такой прием состоялся в нашем обновленном Центре по работе с обращениями граждан.

Отчитывалась о работе председатель Счетной палаты региона Ольга Крикова. Это очень напряженный и ответственный участок работы - контроль за расходованием бюджетных средств. Хочу отметить, что аудиторы Счетной палаты - высокопрофессиональные и ответственные специалисты. За год они проводят десятки серьезных проверок, и результаты контрольных мероприятий направляются в правительство Самарской области, Самарскую губернскую думу, органы прокурорского надзора.

Сегодня мы рассмотрели 15 проектов законов Самарской области, 13 из них приняли, два законопроекта приняли в первом чтении.

Изменения в земельном законодательстве предусматривают расширение категорий лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка. Мы утвердили новую памятную дату - День ветеранов боевых действий. Я удовлетворен, что все решения были приняты депутатами единогласно".