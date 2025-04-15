Губернатор Самарской области рассказал о планах на ремонт дорог

Глава 63 региона Вячеслав Федорищев в интервью журналисту Волга Ньюс рассказал о планах по ремонту дорог в губернии. Отвечая на вопрос о продлении ул. Авроры от Ново-Садовой до Московского шоссе, он отметил, что такие проекты сейчас поставлены на ревизию.
"Посмотрели — за последние лет пять было много обсуждений, в которых кому-то что-то обещали с точки зрения конкретной улицы. Капитальное строительство дорог по приоритетности уступает ремонту. Мы видим с вами, да, во что превратились дороги. Они не первый год в таком состоянии, вы это наверняка знаете", — отметил Вячеслав Федорищев.
Он подчеркнул, что задача сейчас — обеспечить безопасность на дорогах. А безопасность — это ремонт.
"Поэтому мы сейчас, в этом году, фокусируемся на ремонтах — капитальных, текущих. Увеличиваем наши возможности — мы только в начале года довели почти 7 млрд рублей до муниципальных образований, чтоб у них были такие возможности, будем еще увеличивать. Параллельно сейчас Минтранс вместе с московским институтом полностью моделирует новое строительство улиц, где они с точки зрения дорожной ситуации нужны. Мы, когда закончим этот анализ, будем выходить уже поочередно на проекты", — рассказал губернатор Самарской области.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка