Губернатор Самарской области рассказал о планах на ремонт дорог

Глава 63 региона Вячеслав Федорищев в интервью журналисту Волга Ньюс рассказал о планах по ремонту дорог в губернии. Отвечая на вопрос о продлении ул. Авроры от Ново-Садовой до Московского шоссе, он отметил, что такие проекты сейчас поставлены на ревизию.

"Посмотрели — за последние лет пять было много обсуждений, в которых кому-то что-то обещали с точки зрения конкретной улицы. Капитальное строительство дорог по приоритетности уступает ремонту. Мы видим с вами, да, во что превратились дороги. Они не первый год в таком состоянии, вы это наверняка знаете", — отметил Вячеслав Федорищев.

Он подчеркнул, что задача сейчас — обеспечить безопасность на дорогах. А безопасность — это ремонт.

"Поэтому мы сейчас, в этом году, фокусируемся на ремонтах — капитальных, текущих. Увеличиваем наши возможности — мы только в начале года довели почти 7 млрд рублей до муниципальных образований, чтоб у них были такие возможности, будем еще увеличивать. Параллельно сейчас Минтранс вместе с московским институтом полностью моделирует новое строительство улиц, где они с точки зрения дорожной ситуации нужны. Мы, когда закончим этот анализ, будем выходить уже поочередно на проекты", — рассказал губернатор Самарской области.