Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве: подготовка к пляжному сезону

В понедельник, 21 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном правительстве. Участники рассмотрели вопросы о подготовке пляжей и мест массового отдыха у воды к летнему сезону, об организации пассажирских перевозок по воде на территории региона, а также о работе по сносу незаконных торговых объектов в Самаре.

По поручению губернатора в области организована работа по надлежащему оформлению

и оборудованию пляжей. Как доложил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, на текущий момент в реестр пляжей на 2025 г. включено 64 локации в 28 муниципальных образованиях. В сравнении с 2024 г. это на 21 пляж и 11 муниципалитетов больше. "Пляжи, которые ранее использовались стихийно, учтены в текущем реестре", — доложил Артем Ефимов.

Учет пляжей ведет ГИМС МЧС России. Со стороны муниципалитетов работа строится в три этапа: образование земельного участка и оформление на него прав, оформление договора на водопользование и подача декларации в ГИМС. Так, на сегодняшний день завершено оформление земельных участков по 50 территориям, по 14 — должно быть выполнено до 1 мая. К заключению договоров водопользования приступили только 5 муниципальных образований, при том что срок для этого был до 15 апреля.

Заявления-декларации в ГИМС направлены на 20 пляжей, 12 пляжей допущены к эксплуатации.

Вячеслав Федорищев поручил всем муниципалитетам завершить подачу заявлений в срок до 1 мая, а также активизировать оформление земельных участков и договоров на водопользование. "К началу купального сезона все пляжи на территории должны быть готовы, поэтому необходимо завершить работу по благоустройству и обеспечению безопасности, а также необходимые документы получить в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области в срок до 1 июня 2025 года", — добавил глава региона.

Для функционирования пляжей муниципальными бюджетами предусмотрено более 126 млн рублей. Потребность в дополнительных средствах на обустройство пляжей заявили Самара и Тольятти. "У нас есть необходимость обустраивать пляжи, есть необходимость помогать муниципальным образованиям. Прорабатывайте и давайте предложения, которые мы можем поддержать — в течение двух недель", — поручил он профильным министерствам.

Еще один вопрос оперативного совещания — организация пассажирских перевозок водным транспортом. "Речные пассажирские перевозки в нашей области имеют традиционно высокую востребованность, внутренний водный транспорт имеет стратегическое значение для населения и экономики региона. Ежегодно речным транспортом перевозится свыше миллиона пассажиров. По этому показателю Самарская область занимает лидирующее место среди регионов Приволжского федерального округа", — подчеркнул глава региона.

Доклад по данному вопросу представил глава областного минтранса Сергей Карпов. В навигационный сезон 2025 года запланировано обслуживание десяти речных маршрутов, включающих 26 остановочных пунктов. Перевозка пассажиров осуществляется по регулируемым тарифам в рамках государственных контрактов с победителями открытых аукционов.

Из Самары перевозки организованы в направлении населенных пунктов Рождествено, Зольное, Ширяево и Винновки. На маршрутах будут задействованы суда типа "Москва", "ОМ" и два новых малых пассажирских круизных судна (МПКС). Уже с конца апреля по выходным и праздничным дням открывается дополнительный выходной маршрут от речного вокзала Самары до поселка Ширяево стоимостью 152 рубля. Второе новейшее судно класса МПКС уже работает на линии до села Рождествено.

Запуск скоростных перевозок с использованием судов на подводных крыльях запланирован на начало мая. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

От речного вокзала Тольятти в 2025 году перевозки будут осуществляться в направлении сел Усолье, Подвалье и Ширяево. Дополнительно появятся остановки в деревне Жигули и поселке Волжский Утес.

По третьему вопросу — о работе по сносу нестационарных торговых объектов в Самаре — доложила и. о. главы г. о. Самара Юлия Ашуркова. Количество незаконных объектов в соответствующем реестре — 213. Администрации внутригородских районов на постоянной основе ведут работу по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению незаконных объектов. С начала текущего года их вывезено 118, до конца года, в течение теплого сезона, планируется демонтировать и вывезти все.

Кроме незаконных НТО, в городе присутствует незаконная лоточная торговля. Администрациями внутригородских районов на лиц, осуществляющих торговлю в неустановленных местах, составляются административные протоколы по ст. 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". За три месяца 2025 года составлено 268 протоколов, на нарушителей правил торговли наложены штрафы в сумме 760 тысяч рублей. Пик незаконной лоточной торговли приходится на летний сезон, поэтому работа в данном направлении будет продолжена. Одной из форм предупреждения незаконной торговли может стать увеличение размера штрафа.