Вячеслав Федорищев предупредил самарцев о мошеннических дипфейках от его лица

В понедельник, 14 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в своем телеграм-канале к жителям региона с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с использованием дипфейков.

"Уважаемые жители Самарской области, в регионе участились случаи мошенничества. Используют дипфейки (англ. deepfake, от deep learning — "глубокое обучение" и fake — "подделка", — технология на базе искусственного интеллекта, позволяющая редактировать видео, создавая ложные изображения на основе реальных кадров, - прим. ред.), - предупредил глава региона. - Мошенники записывают или имитируют видео с помощью соответствующих программ.

Губернатор отметил, что за последнюю неделю власти региона получили уже с десяток таких обращений.

"В основном, от моего имени приглашают преподавателей вузов или сотрудников учебного заведения обсудить учебную программу, а потом выходят на соответствующие мошеннические схемы отъема денег", - пояснил он.

Вячеслав Федорищев призвал самарцев быть бдительными.

"Никаких видеоконференций мы не проводим индивидуально. Никогда никто из чиновников правительства Самарской области, муниципальных образований в режиме видеоконференции не пытается защитить ваши банковские счета, переводя их куда-то. Пожалуйста, будьте бдительны", - предупредил губернатор.