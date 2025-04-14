Вячеслав Федорищев предупредил самарцев о мошеннических дипфейках от его лица

В понедельник, 14 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в своем телеграм-канале к жителям региона с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с использованием дипфейков.
"Уважаемые жители Самарской области, в регионе участились случаи мошенничества. Используют дипфейки (англ. deepfake, от deep learning — "глубокое обучение" и fake — "подделка", — технология на базе искусственного интеллекта, позволяющая редактировать видео, создавая ложные изображения на основе реальных кадров, - прим. ред.), - предупредил глава региона. - Мошенники записывают или имитируют видео с помощью соответствующих программ.
Губернатор отметил, что за последнюю неделю власти региона получили уже с десяток таких обращений.
"В основном, от моего имени приглашают преподавателей вузов или сотрудников учебного заведения обсудить учебную программу, а потом выходят на соответствующие мошеннические схемы отъема денег", - пояснил он.
Вячеслав Федорищев призвал самарцев быть бдительными.
"Никаких видеоконференций мы не проводим индивидуально. Никогда никто из чиновников правительства Самарской области, муниципальных образований в режиме видеоконференции не пытается защитить ваши банковские счета, переводя их куда-то. Пожалуйста, будьте бдительны", - предупредил губернатор.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка