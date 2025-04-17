Опыт Самарской области по поддержке участников СВО представили на Сборах ветеранов ПФО

Более 100 человек участвуют в Сборах ветеранов СВО Приволжского федерального округа, которые проходят в Нижнем Новгороде с 16 по 18 апреля. На церемонии открытия их приветствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Александр Тихонов и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Делегацию Самарской области, в которую вошли ветераны из Самары, Тольятти и Сызрани возглавил руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области, председатель Самарской региональной общественной организации "Возвращение", участник "Школы героев" советник главы Тольятти по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей Денис Михайлин.

"Ассоциация широко вовлечена в выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Наша совместная работа уже дает большие результаты: это открытие музеев в школах, патриотическое воспитание молодежи, адресное взаимодействие с каждым ветераном специальной военной операции, уже находящимся дома, предоставление ему возможности найти себя в этой жизни. Мы, участники СВО, понимаем друг друга, разговариваем и мыслим на одном языке. Наша задача - находить ребят, которым сложно, и возвращать их в динамичную жизнь. Ассоциация ветеранов СВО создана для того, чтобы информировать о существующих проблемах, и, по сути, обеспечивает связь между ветеранами спецоперации, их семьями и органами власти", - подчеркнул заместитель полпреда президента РФ в ПФО Александр Тихонов.

Участники делились лучшими региональными практиками Ассоциации ветеранов СВО, формировали стратегию развития организации в ПФО.

Опыт работы с ветеранами СВО в Самарской области считается передовым среди регионов ПФО. Один из проектов, направленных на поддержку ветеранов СВО и реализуемых в Самарской области, - это проект региональной общественной организации "Возвращение" по созданию Центра отдыха и реабилитации для участников СВО, расположенного на полуострове Копылово. В будущем на территории центра ветераны смогут восстановить физическое здоровье, пройти курс реабилитации и получить необходимую психологическую помощь, отдохнуть вместе с семьями в комфортной обстановке.

Также в регионе реализуется проект по следж-хоккею, тренировки проходят каждую неделю в центре спортивной реабилитации. Ветераны получают поддержку от опытных тренеров, которые учитывают индивидуальные физические возможности каждого участника.

Об этих и других направлениях работы участникам Сборов рассказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области Денис Михайлин. Он поделился опытом выстраивания работы и структуры региональной общественной организации, рассказал о проекте по интеграции ветеранов в органы власти "Школа героев".

"Одна из целей всего форума - поделиться с ребятами из других областей опытом, ответить на вопросы, самим получить новую информацию и применить лучшие практики у себя в регионе", - поделился Денис Михайлин.

"Ассоциация ветеранов СВО - это наш с вами профсоюз. Вся наша работа - прежде всего, о людях, которые готовы свое время и силы посвятить помощи боевым товарищам. Ветераны спецоперации становятся уникальным человеческим капиталом. Главное - вернуть ветеранов к здоровой мирной жизни, мы должны быть всегда рядом. Сборы ветеранов СВО организованы для того, чтобы поделиться опытом и расставить ключевые приоритеты развития в округе, выявить и поддержать лучшие практики. В наших с вами силах - и воспитание молодежи. Подросткам нужны живые примеры, им нужен "герой с моего двора", на которого можно равняться", - прокомментировал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Также в ходе сборов будет обсуждаться работа над народным цифровым архивом историй участников специальной военной операции, который по поручению Владимира Путина создаст Ассоциация ветеранов СВО совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и государственным фондом "Защитники Отечества".

В 2025 г., в Год защитника Отечества, Ассоциация проведет сборы ветеранов спецоперации в каждом из восьми федеральных округов. В них примут участие лидеры региональных отделений организации.