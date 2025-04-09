УК Куйбышевского района Самары не выполнили рекомендаций "ЭнергосбыТ Плюс" перед температурными испытаниями

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы по факту самовольных действий управляющих компаний Куйбышевского района в период проведения обязательных температурных испытаний тепловых сетей.
Данное мероприятие проходит в Самаре с 8 по 9 апреля 2025 года и позволяет проверить исправность оборудования. В эти дни в сетях теплоснабжения и в системах отопления жилых домов должна циркулировать вода повышенной температуры, соответствующей максимальным зимним значениям.
Со стороны тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" был проведён инструктаж, в рамках которого обслуживающим организациям было рекомендовано устранить неисправности и выполнить мероприятия, необходимые для успешного проведения испытаний. Однако уже начиная с 7 апреля в адрес ресурсоснабжающей организации стала поступать информация от горожан об отключении отопления в жилых домах.
"Несмотря на выданные рекомендации, управляющие компании Куйбышевского района проигнорировали правила проведения испытаний и самовольно отключили жилой фонд от централизованной системы теплоснабжения. Очевидно, что таким образом руководство данных организаций стремится скрыть ненадлежащее техническое состояние внутридомовых систем теплопотребления", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.