Отопительный сезон в Самаре завершится 18 апреля

В Самаре отопительный период 2024–2025 гг.завершится 18 апреля, сообщили в горадминистрации. Решение принято в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов.
В мэрии пояснили, что в начале следующей недели котельные Самары снизят температуру теплоносителя, погасят котлы и отключат циркуляционные насосы. Самарские ТЭЦ и ГРЭС перейдут на летний режим работы. Кроме того, теплоэнергетикам предстоит перекрыть запорную арматуру на теплотрассах. В домах, имеющих собственные тепловые пункты в подвалах, отопление будет отключено силами управляющих компаний.
После отключения тепла ресурсоснабжающие организации города приступят к профилактическим и ремонтным мероприятиям.
Для сравнения: в прошлом году отопительный сезон завершился 22 апреля.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!