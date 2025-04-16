Отопительный сезон в Самаре завершится 18 апреля

В Самаре отопительный период 2024–2025 гг.завершится 18 апреля, сообщили в горадминистрации. Решение принято в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов.

В мэрии пояснили, что в начале следующей недели котельные Самары снизят температуру теплоносителя, погасят котлы и отключат циркуляционные насосы. Самарские ТЭЦ и ГРЭС перейдут на летний режим работы. Кроме того, теплоэнергетикам предстоит перекрыть запорную арматуру на теплотрассах. В домах, имеющих собственные тепловые пункты в подвалах, отопление будет отключено силами управляющих компаний.

После отключения тепла ресурсоснабжающие организации города приступят к профилактическим и ремонтным мероприятиям.

Для сравнения: в прошлом году отопительный сезон завершился 22 апреля.