В Самарской области отобрали территории для голосования за благоустройство в 2025 году

Муниципалитеты Самарской области определили общественные территории, которые будут предложены для голосования за благоустройство в 2025 году.

Напомним, Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Принять участие в голосовании может любой житель России, достигший 14 лет.

В Самарской области на выбор будут предложены 111 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Самый большой выбор у жителей Новокуйбышевска, здесь для голосования предложено 26 территорий. В Самаре выбирать можно из 20 объектов. В Сызрани в списки для рейтингового голосования вошли 12 территорий, в Жигулевске — 11, в Безенчуке и Кинеле — по 8, в Тольятти — 7, в Похвистнево — 6, в Октябрьске и Отрадном — по 5, в Чапаевске — 3.

Онлайн-голосование будет доступно на портале проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru с 21 апреля по 12 июня. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.

В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.

"В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре — должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один — повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", — подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самара

1. Парк "Воронежские озера"

2. Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

3. Парк Дружбы

4. Парк Щорса

5. Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")

6. Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка

7. Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

8. Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)

9. Сквер Гагарина

10. Сквер Скорбящей Матери

11. Территория, прилегающая к ДК "Нефтянник"

12. Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина

13. Сквер Николая Басова

14. Сквер у кинотеатра "Самара"

15. Лесопарк 60-летия Советской власти

16. Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

17. Сквер "Южный" (Кр. Глинка)

18. Сквер "Аврора"

19. Площадь Дзержинского

20. Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

Тольятти

1. Набережная Комсомольского района "Певческое поле"

2. Аллея по улице Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина)

3. Сквер 3 квартала (около ТОЦ "Русь на Волге)

4. Аллея по Молодежному бульвару (от ул. Ленина до ул. Победы)

5. Территория, прилегающая к памятнику "Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга"

6. Сквер 9 квартала (б-р Туполева)

7. Площадь им. В.И.Денисова

Сызрань

1. Сквер им. Павлика Морозова (ул. Булыгина — пер. Лагерный)

2. Сквер по пр. 50 лет Октября, 75а

3. Пешеходная зона по ул. Жуковского, 39 до пересечения с ул. Шухова (1 этап)

4. Досуговое пространство по ул. А. Иванова, в районе домов 8-12 вдоль р. Крымза

5. Сквер по ул. М. Жукова, 278-298

6. Прогулочная зона по ул. Декабристов, 149-177 (1 этап)

7. Сквер по ул. Кадровая, 43, ул. Людиновская, 16, 29

8. Сквер по пр. Королева, 5-7

9. Досуговое пространство по ул. Пархоменко, напротив домов №№ 28, 30, 32, 32а

10. Сквер по ул. Дзержинского, 33-44

11. Сквер по ул. Кинельская, 9

12. Сквер между домами по ул. Циолковского, 8 а, ул. Астраханская, 13, ул. Лазо, 2а

Новокуйбышевск

1. Пешеходная зона вдоль домов № 15-27 по ул. Дзержинского

2. Пешеходная зона вдоль ул. Миронова (от ул. Чернышевского до ул. Гагарина) 2-й этап

3. Аллея на ул. Гагарина, 3-й этап

4. Пешеходная зона вдоль пр. Победы от дома № 22 по ул. Островского до дома № 29 по ул. Дзержинского

5. Территория за Детской Художественной школой, ул. Калинина 6, 2-й этап

6. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 2-й этап

7. Площадка в районе СДК "Маяк" — Сквер в п. Маяк

8. Территория, прилегающая к трубе (воинское захоронение) по ул. Озерная

9. Сквер за домом № 4 по ул. Пирогова

10. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 3-й этап

11. Территория в районе домов №№ 2 и 4 по ул. Дзержинского

12. Территория по ул. Бочарикова от дома № 2 до № 12, 1-й этап

13. Территория в районе домов по ул. Карбышева, 8, 8Б, 10

14. Территория от пр. Победы, 13 до ул. Дзержинского, 56, 1-й этап

15. Аллея Героя Советского союза И. А. Анкудинова на ул. Островского

16. Аллея между ул. Фрунзе и зданием Дворца Культуры

17. Территория в районе музыкальной школы № 1 им. Ю.А. Башмета

18. Набережная в РЖС Гранный, 3-й этап

19. 19.Территория в районе домов по проспекту Победы, 8, 10, 12

20. Территория в районе домов по ул. Буденного 6, 4, 2, и ул. Ворошилова 14, 14Б

21. Территория вдоль ул. Коммунистическая (от ул. Горького до ул. Льва Толстого)

22. Территория между детским садом № 7 "Чебурашка" и ГБОУ ООШ № 15

23. Территория между домами по ул. Чернышевского, 10А и ул. Кадомцева, 3А

24. Территория в районе ул. Свердлова 1-13, 1-й этап

25. Территория, прилегающая к ДХШ "Вдохновение"

26. Территория в районе ЖК "Островок", за домом № 51 по ул. Островского

Жигулевск

1. Универсальная детская спортивная площадка "Для всех" мкр. В-1

2. Парк "Больничный" (3 этап)

3. Пешеходная зона по ул. Пушкина от магазина "Природа" до ул. Лермонтова

4. Пешеходная зона "У Дачный-1" ул. Ново-Самарская от д. 9 до остановки СНТ "Пионер"

5. с. Зольное, детская площадка по ул. Мира

6. Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. Комсомольска до ул. Первомайская

7. Обустройство стадиона "Труд" (1 этап)

8. Сквер между школой № 13 и д. 5 по ул. Репина

9. Пешеходная зона в мкр. Г-1 от магазина "Магнит" вдоль школы № 14 до ул. Оборонной, 42

10. с. Ширяево, детская площадка по ул. Хуторская

11. Детская площадка на пересечении улиц Кутузова и Кольцова

Кинель

1. Общественная территория в районе ГБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 25а

2. Общественная территория по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, в районе д. 6 (за домом)

3. Общественная территория вдоль ул. Советская, от сквера "Сказка" до поворота на ж/д переезд, г. Кинель

4. Общественная территория в районе домов №№ 106, 108 по ул. 50 лет Октября, домов №№ 23, 25 по ул. Ульяновская, дома № 73 по ул. Маяковского

5. Площадь им. Ленина по адресу: г. о. Кинель, п. г. т. Алексеевка, в районе д. 5 по ул. Гагарина

6. Детский сквер по адресу: г. о. Кинель, п. г. т. Алексеевка, ул. Невская, 17А

7. Общественная территория вдоль ул. Спортивная, ул. Тимирязева, п. г. т. Усть-Кинельский, г. о. Кинель

8. Общественная территория по адресу: г. о. Кинель, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в районе домов 10, 10А, 11, 12, 13

Октябрьск

1. Территория Святого источника Параскевы Пятницы

2. Территория ДОУ № 6 ул. Станиславского, 1

3. Территория "Зеленовская гора"

4. Обустройство детской игровой площадки в районе "Берлин"

5. Территория сквера по ул. Мира, 167 и до ул. Мичурина, 3

Отрадный

1. Отрадный парк (сквер СВО)

2. Сквер ул. 1-й Северный проезд — ул. Ленинградская

3. Спортивная площадка ГБОУ СОШ № 10

4. Территория ул. Зои Космодемьянской — ул. Буровиков

5. Территория по ул. Орлова, 20

Похвистнево

1. Парк "Юбилейный" (5 этап)

2. Общественная территория по ул. А.Васильева, 8 (2 этап)

3. Общественная территория по ул. Бережкова 43, 43б, 45, 47

4. Общественная территория по ул. Мира 4, 4а, 4б, ул. Неверова 20, 22, 24

5. Парк культуры и отдыха "Дружба" на ул. Комсомольская (4 этап)

6. пос. Октябрьский, сквер на территории клуба

Чапаевск

1. Территория по ул. Ленина, 104.

2. Территория в районе ул. Щорса, 104,108,110.

3. Территория в районе ул. Котовского, 13, ул. Гостиная 7,9,11

Городское поселение Безенчук

1. Детская игровая площадка по ул. Советская, в районе дома № 105 А

2. Общественная территория в микрорайоне "Военный городок" между домом № 74 по ул. Быковского и памятником "Вертолет"

3. Пешеходная зона по улице Комсомольская от ул. Нефтяников до ул. Мамистова

4. Общественная территория на ул. Мамистова в районе домов № 30а и № 32а

5. Пешеходная зона по улице Нефтяников от ул. Комсомольская до ул. Пушкина

6. Пешеходная зона по улице Быковского от дома № 80 до ТЦ "Победа"

7. Пешеходная зона по улице Рабочая от ул. Мамистова до ул. Нефтяников

8. Сквер им. Высоцкого по ул. Луговцева в районе ГБУЗ СО "БЦРБ"