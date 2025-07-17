5 идей, как использовать смартфон в отпуске, кроме классных фото

Как принято готовиться к отпуску? Собирать чемодан, удалять лишние фото с телефона, чтобы сделать кучу новых, примерять летние вещи и… копить. Понимаем, в отпуске хочется побывать сразу везде и попробовать много нового. Оператор Т2 знает, как сделать путешествие еще выгоднее и интереснее. А нужен для этого самый обычный смартфон.

Превратить телефон в экшн-камеру

Если риск — ваше все, и ради классных фото вы готовы бросить вызов самому себе и природе, то пора "переоборудовать" телефон. Сегодня маркетплейсы предлагают разные варианты креплений для гаджетов, которые позволяют использовать смартфоны как экшн-камеры. Классические селфи-палки ушли в прошлое, популярность набирают держатели для телефонов на шлем — они помогут запечатлеть прогулку или велогонку, не занимая при этом руки.

Выгодно ездить по платным трассам

Вжух — и на вашем транспондере (надеемся, он у вас есть) появляются деньги! "Магия" — скажете вы. "Возможности для абонентов" — скажет оператор Т2. Компания сделала это реальностью и предложила своим клиентам превратить неизрасходованный трафик в реальные километры пути. За 500 минут или 30 Гб абонент может пополнить лицевой счет транспондера T-pass на 500 рублей для оплаты проезда по сети платных трасс "Автодора". За весь период акции таких пополнений можно делать три, при этом абоненту необходимо иметь транспондер T-pass, который привязан к личному кабинету "Автодор". Пополнить лицевой счет можно в личном кабинете или приложении Т2, указав PAN-номер транспондера.

Фото: нейросеть Chat GPT

Искать новое в пути

Современных путешественников сложно удивить. Они часто говорят: "Мы уже все видели!". Именно для таких туристов оператор Т2 создал платформу о путешествиях. Внутри — уникальные активности, интереснейшие маршруты и даже скидки. На сайте можно найти идеи для путешествий по всей России, в том числе в формате однодневных поездок. А классные фишки вроде плейлиста для поездок и услуги "автоконсьержа" сделают путешествие еще насыщеннее. Для самых смелых Т2 приготовила рандомайзер — крутите компас и получайте спонтанный маршрут!

Превратить смартфон в видеорегистратор

Классная идея на случай, если у вас есть старый смартфон, которому вы хотите подарить вторую жизнь. Это не так сложно. Начать лучше до сброса до заводских настроек. После этого пригодится приложение для камеры видеонаблюдения. Самые полезные — те, которые предлагают циклическую запись, G-сенсор для обнаружения столкновений и GPS-трекинг для получения данных о местоположении во время поездок.

Общаться свободно как дома. Даже если вы в Севилье!

Послушал песню в наушниках на заграничном пляже — и теперь на счету минус. Ситуация неприятная, но, к сожалению, реалистичная. Правда, не для абонентов Т2, которые могут посещать ближнее и дальнее зарубежье с выгодным роумингом. А еще каждый месяц оператор выбирает страну, в которой абоненты могут пользоваться бесплатным и безлимитным интернетом. В июле это красочная Испания, родина фламенко и карнавалов.

На самом деле, самое важное в отпуске — это компания. С Т2 вы никогда не будете скучать в дороге, останетесь на связи с близкими и получите эксклюзивные возможности прямо в пути!