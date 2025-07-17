Администрацию Самары обязали выплатить компенсацию за нападение бездомной собаки

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел иск о компенсации морального вреда за нападение собак. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2025 г. на территории школы на 10-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его за предплечье. Ребенку потребовалась антирабическая вакцинация.

Так как отлова бездомных животных относится к компетенции департамента городского хозяйства и экологии, то именно с него прокуратура потребовала взыскать компенсацию причиненного школьнику морального вреда.

Суд постановил выплатить 50 тыс. рублей.