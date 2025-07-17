Администрацию Самары обязали выплатить компенсацию за нападение бездомной собаки

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел иск о компенсации морального вреда за нападение собак. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2025 г. на территории школы на 10-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его за предплечье. Ребенку потребовалась антирабическая вакцинация.
Так как отлова бездомных животных относится к компетенции департамента городского хозяйства и экологии, то именно с него прокуратура потребовала взыскать компенсацию причиненного школьнику морального вреда.
Суд постановил выплатить 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.