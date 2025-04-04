"Т Плюс" проведёт температурные испытания тепловых сетей Куйбышевского района Самары

С 8 по 9 апреля 2025 года специалисты "Т Плюс" проверят техническое состояние тепловых сетей Куйбышевского района Самары. Испытания на максимальную температуру теплоносителя пройдут в границах улиц: Пугачевский тракт — ул. Егорова — Долотный переулок — ул. Хасановская — Гаражный проезд — Саратовский переулок — Ново-Молодежный переулок — ул. Придорожная — ул. Бакинская — ул. Грозненская.
Это мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Оно позволит выявить слабые участки коммуникаций.
В связи с проведением испытаний энергетики "Т Плюс" обращают внимание горожан на важность соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:
— аккуратно пользоваться горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;
— по возможности не находиться вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства;
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов.
Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.