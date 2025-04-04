"Т Плюс" проведёт температурные испытания тепловых сетей Куйбышевского района Самары

С 8 по 9 апреля 2025 года специалисты "Т Плюс" проверят техническое состояние тепловых сетей Куйбышевского района Самары. Испытания на максимальную температуру теплоносителя пройдут в границах улиц: Пугачевский тракт — ул. Егорова — Долотный переулок — ул. Хасановская — Гаражный проезд — Саратовский переулок — Ново-Молодежный переулок — ул. Придорожная — ул. Бакинская — ул. Грозненская.

Это мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Оно позволит выявить слабые участки коммуникаций.

В связи с проведением испытаний энергетики "Т Плюс" обращают внимание горожан на важность соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

— аккуратно пользоваться горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

— по возможности не находиться вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства;

— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов.

Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.