"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной

С 21 по 27 апреля специалисты "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловой сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК) в границах улиц: проспект Кирова, Ветлянская, Кабельная, 22-го Партсъезда, Заводское шоссе, Земеца, Береговая.
Обращаем внимание, что жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным горячим водоснабжением.
В рамках текущего ремонта специалисты проверят тепловые сети на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать простые меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, а также напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи мест проведения ремонта коммуникаций. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Гидравлические испытания являются одним из самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся в межотопительный летний период.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!