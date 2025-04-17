"Не доказал оказания услуг": в Самаре суды отказали бывшему регоператору во взыскании долга за вывоз мусора

Вступило в законную силу решение Красноглинского районного суда Самары, которым отказано в удовлетворении иска ООО "ЭкоСтройРесурс" к гражданину о взыскании задолженности за вывоз мусора. Основанием стало отсутствие доказательств того, что бывший регоператор вообще оказывал услугу.

"Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не представлено доказательств фактического оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с указанием места накопления в соответствии с реестром и территориальной схемой накопления ТКО (в которую входит адрес ответчика). С этим согласилась судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда. При рассмотрении дела было установлено, что контейнерная площадка для собственника домовладения не была организована в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденных Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88. Они гласят, что площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м", — говорится в сообщении облсуда.

Также в нем указано, что разрешить вопрос пытались во время собрания, организованного администрацией Красноглинского района. Но это не представилось возможным, так как предполагаемое место размещения сбора и вывоза ТКО противоречит санитарным правилам и нормам СанПиН.

"ЭкоСтройРесурс" не представило доказательств сбора мусора децентрализованным способом накопления, как не представило и доказательств осуществления действий в ответ на обращение администрации района о возобновлении бестарного метода сбора и вывоза ТКО, которым осуществлялся сбор и вывоз ТКО до 01 января 2019 г. и был прекращен региональным оператором с указанной даты. Учитывая, что истцом не представлено доказательств фактического оказания ответчику услуг по обращению с ТКО, оснований для удовлетворения требований, заявленных ООО "ЭкоСтройРесурс", не имелось", — отметили в суде.