16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Не доказал оказания услуг": в Самаре суды отказали бывшему регоператору во взыскании долга за вывоз мусора Отопительный сезон в Самаре завершится 18 апреля УК Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах Озеро в самарском парке Металлургов начали заполнять водой из скважины В Кировском районе Самары вернут прежнего подрядчика по вывозу мусора

ЖКХ и благоустройство Общество

"Не доказал оказания услуг": в Самаре суды отказали бывшему регоператору во взыскании долга за вывоз мусора

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вступило в законную силу решение Красноглинского районного суда Самары, которым отказано в удовлетворении иска ООО "ЭкоСтройРесурс" к гражданину о взыскании задолженности за вывоз мусора. Основанием стало отсутствие доказательств того, что бывший регоператор вообще оказывал услугу.

Фото: Волга Ньюс

"Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не представлено доказательств фактического оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с указанием места накопления в соответствии с реестром и территориальной схемой накопления ТКО (в которую входит адрес ответчика). С этим согласилась судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда. При рассмотрении дела было установлено, что контейнерная площадка для собственника домовладения не была организована в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденных Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88. Они гласят, что площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м", — говорится в сообщении облсуда.

Также в нем указано, что разрешить вопрос пытались во время собрания, организованного администрацией Красноглинского района. Но это не представилось возможным, так как предполагаемое место размещения сбора и вывоза ТКО противоречит санитарным правилам и нормам СанПиН.

"ЭкоСтройРесурс" не представило доказательств сбора мусора децентрализованным способом накопления, как не представило и доказательств осуществления действий в ответ на обращение администрации района о возобновлении бестарного метода сбора и вывоза ТКО, которым осуществлялся сбор и вывоз ТКО до 01 января 2019 г. и был прекращен региональным оператором с указанной даты. Учитывая, что истцом не представлено доказательств фактического оказания ответчику услуг по обращению с ТКО, оснований для удовлетворения требований, заявленных ООО "ЭкоСтройРесурс", не имелось", — отметили в суде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4