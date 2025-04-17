"Не доказал оказания услуг": в Самаре суды отказали бывшему регоператору во взыскании долга за вывоз мусора

Вступило в законную силу решение Красноглинского районного суда Самары, которым отказано в удовлетворении иска ООО "ЭкоСтройРесурс" к гражданину о взыскании задолженности за вывоз мусора. Основанием стало отсутствие доказательств того, что бывший регоператор вообще оказывал услугу.
"Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не представлено доказательств фактического оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с указанием места накопления в соответствии с реестром и территориальной схемой накопления ТКО (в которую входит адрес ответчика). С этим согласилась судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда. При рассмотрении дела было установлено, что контейнерная площадка для собственника домовладения не была организована в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденных Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88. Они гласят, что площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м", — говорится в сообщении облсуда.
Также в нем указано, что разрешить вопрос пытались во время собрания, организованного администрацией Красноглинского района. Но это не представилось возможным, так как предполагаемое место размещения сбора и вывоза ТКО противоречит санитарным правилам и нормам СанПиН.
"ЭкоСтройРесурс" не представило доказательств сбора мусора децентрализованным способом накопления, как не представило и доказательств осуществления действий в ответ на обращение администрации района о возобновлении бестарного метода сбора и вывоза ТКО, которым осуществлялся сбор и вывоз ТКО до 01 января 2019 г. и был прекращен региональным оператором с указанной даты. Учитывая, что истцом не представлено доказательств фактического оказания ответчику услуг по обращению с ТКО, оснований для удовлетворения требований, заявленных ООО "ЭкоСтройРесурс", не имелось", — отметили в суде.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!