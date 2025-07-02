В полночь водитель Lada Priora сбил пешехода в Красноглинском районе

В Самаре в 0:01 напротив дома № 16 на ул. Сергея Лазо водитель Lada Priora наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном для перехода месте.

Личность пешехода не установлена. Он госпитализирован с места ДТП в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.