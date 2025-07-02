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Губернатор Власть и политика

"Усилить профилактическую работу с молодежью": самарский губернатор дал поручения на заседании антинаркотической комиссии

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области. В повестку был вынесен вопрос о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по оздоровлению наркоситуации в городских округах и муниципальных районах региона.

Фото: Светлана Осьмачкина

"По оценке Государственного антинаркотического комитета, наркоситуация в большинстве регионов страны, в том числе и в Самарской области, остается стабильной и контролируемой. Вместе с тем сохраняется значительный уровень наркоугрозы", — отметил глава региона, открывая заседание.

В Самарской области на протяжении последних лет фиксируется устойчивая тенденция к снижению числа лиц, находящихся под наблюдением врачей-наркологов из-за употребления наркотиков. Правоохранительные органы региона в ежедневном режиме ведут работу по пресечению незаконного оборота и потребления наркотиков. Только в этом году ими уже ликвидировано несколько подпольных наркопроизводств, пресечены поставки нескольких крупных партий синтетических наркотиков на территорию области.

Учитывая, что в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Отрадном официально зарегистрировано более 60 процентов всего населения области, требуется принятие и реализация дополнительных мер по оздоровлению обстановки.

"Необходимо усилить превентивные меры по недопущению вовлечения граждан в противоправную деятельность, во взаимодействии с учреждениями здравоохранения обеспечить проведение дополнительной мотивационной работы с ближайшим окружением лиц, столкнувшихся с проблемой употребления запрещенных веществ, для своевременного обращения за квалифицированной медицинской помощью", — обозначил задачу Вячеслав Федорищев.

Особое внимание на заседании уделили профилактической работе с несовершеннолетними.
Как доложила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова, в образовательных учреждениях завершено социально-психологическое тестирование учащихся, и сейчас совместно с представителями лечебных учреждений проводятся лекции для классов, где было выявлено более двух человек с высочайшей степенью рискогенности, также проводится медосмотр и далее продолжается профилактическая работа.

Как сообщила заместитель министра, усилена работа по противодействию вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельности посредством сети интернет. При участии специалистов ГУ МВД разработаны ролики и пакеты методических документов. Они переданы классным руководителям, и с конца апреля текущего года в образовательных организациях проведены классные часы с использованием этих методических материалов.

Также ведется работа с родителями.

"На областном и школьных родительских собраниях с участием представителей министерства здравоохранения области, лечебных учреждений, аппарата антинаркотической комиссии мы проводим профилактические беседы, чтобы родители были крайне внимательны к своим подросткам, к отклонениям в их поведении и проводили профилактические беседы об умении сказать "нет" вовлечению в распространение и употребление наркотических средств", — отметила Татьяна Лапшова.

"Необходимо усиливать информационные, разъясняющие мероприятия, популяризацию здорового образа жизни", — отметил Вячеслав Федорищев и поручил министерству образования совместно с министерствами спорта и молодежной политики региона представить свои предложения в областную государственную программу "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области".

В ходе заседания были также сформированы протокольные поручения аппарату антинаркотической комиссии, касающиеся усиления контроля за исполнением поручений комиссии в муниципальных образованиях, организации выездов в муниципалитеты с участием представителей ГУ МВД России по Самарской области и областной прокуратуры, проведения методического семинара для секретарей муниципальных антинаркотических комиссий в целях совершенствования межведомственного взаимодействия. Отдельно ряд поручений обозначен для министерства здравоохранения Самарской области.

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