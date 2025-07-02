"Усилить профилактическую работу с молодежью": самарский губернатор дал поручения на заседании антинаркотической комиссии

Во вторник, 1 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области. В повестку был вынесен вопрос о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по оздоровлению наркоситуации в городских округах и муниципальных районах региона.
"По оценке Государственного антинаркотического комитета, наркоситуация в большинстве регионов страны, в том числе и в Самарской области, остается стабильной и контролируемой. Вместе с тем сохраняется значительный уровень наркоугрозы", — отметил глава региона, открывая заседание.
В Самарской области на протяжении последних лет фиксируется устойчивая тенденция к снижению числа лиц, находящихся под наблюдением врачей-наркологов из-за употребления наркотиков. Правоохранительные органы региона в ежедневном режиме ведут работу по пресечению незаконного оборота и потребления наркотиков. Только в этом году ими уже ликвидировано несколько подпольных наркопроизводств, пресечены поставки нескольких крупных партий синтетических наркотиков на территорию области.
Учитывая, что в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Отрадном официально зарегистрировано более 60 процентов всего населения области, требуется принятие и реализация дополнительных мер по оздоровлению обстановки.
"Необходимо усилить превентивные меры по недопущению вовлечения граждан в противоправную деятельность, во взаимодействии с учреждениями здравоохранения обеспечить проведение дополнительной мотивационной работы с ближайшим окружением лиц, столкнувшихся с проблемой употребления запрещенных веществ, для своевременного обращения за квалифицированной медицинской помощью", — обозначил задачу Вячеслав Федорищев.
Особое внимание на заседании уделили профилактической работе с несовершеннолетними.
Как доложила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова, в образовательных учреждениях завершено социально-психологическое тестирование учащихся, и сейчас совместно с представителями лечебных учреждений проводятся лекции для классов, где было выявлено более двух человек с высочайшей степенью рискогенности, также проводится медосмотр и далее продолжается профилактическая работа.
Как сообщила заместитель министра, усилена работа по противодействию вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельности посредством сети интернет. При участии специалистов ГУ МВД разработаны ролики и пакеты методических документов. Они переданы классным руководителям, и с конца апреля текущего года в образовательных организациях проведены классные часы с использованием этих методических материалов.
Также ведется работа с родителями.
"На областном и школьных родительских собраниях с участием представителей министерства здравоохранения области, лечебных учреждений, аппарата антинаркотической комиссии мы проводим профилактические беседы, чтобы родители были крайне внимательны к своим подросткам, к отклонениям в их поведении и проводили профилактические беседы об умении сказать "нет" вовлечению в распространение и употребление наркотических средств", — отметила Татьяна Лапшова.
"Необходимо усиливать информационные, разъясняющие мероприятия, популяризацию здорового образа жизни", — отметил Вячеслав Федорищев и поручил министерству образования совместно с министерствами спорта и молодежной политики региона представить свои предложения в областную государственную программу "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области".
В ходе заседания были также сформированы протокольные поручения аппарату антинаркотической комиссии, касающиеся усиления контроля за исполнением поручений комиссии в муниципальных образованиях, организации выездов в муниципалитеты с участием представителей ГУ МВД России по Самарской области и областной прокуратуры, проведения методического семинара для секретарей муниципальных антинаркотических комиссий в целях совершенствования межведомственного взаимодействия. Отдельно ряд поручений обозначен для министерства здравоохранения Самарской области.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка