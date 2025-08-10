16+
Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем строителя работников отрасли

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников отрасли с Днем строителя.

"Уважаемые строители и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником! Строительный комплекс - важнейшая часть региональной экономики, показывающая устойчивую динамику роста. По итогам 2024 года Самарская область вошла в тройку регионов Приволжского федерального округа, где выросли объемы вводимого в эксплуатацию жилья. Большая работа проводится работниками отрасли в сфере строительства и ремонта школ, детских садов, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения и культуры. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их семей. Все это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

Представителей вашей созидательной профессии всегда отличали ответственный подход к делу, надежность и высокое качество работы. Это помогает нам последовательно решать задачи, поставленные президентом России В.В.Путиным, по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий жизни людей.

Правительство области и впредь будет оказывать помощь строительным организациям, создавая благоприятные условия для  развития отрасли, обеспечения наших граждан доступным и комфортным жильем.

Дорогие друзья, спасибо за вам преданность своему призванию, предельную самоотдачу, высочайший профессионализм. Особую благодарность выражаю ветеранам-строителям, чей многолетний самоотверженный труд на благо региона заслуживает самой высокой оценки. От всей души желаю новых трудовых свершений, успеха во всех начинаниях, здоровья, семейного счастья и благополучия", - сказал глава региона.

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

