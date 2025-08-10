Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем строителя работников отрасли

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников отрасли с Днем строителя.
"Уважаемые строители и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником! Строительный комплекс - важнейшая часть региональной экономики, показывающая устойчивую динамику роста. По итогам 2024 года Самарская область вошла в тройку регионов Приволжского федерального округа, где выросли объемы вводимого в эксплуатацию жилья. Большая работа проводится работниками отрасли в сфере строительства и ремонта школ, детских садов, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения и культуры. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их семей. Все это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.
Представителей вашей созидательной профессии всегда отличали ответственный подход к делу, надежность и высокое качество работы. Это помогает нам последовательно решать задачи, поставленные президентом России В.В.Путиным, по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий жизни людей.
Правительство области и впредь будет оказывать помощь строительным организациям, создавая благоприятные условия для развития отрасли, обеспечения наших граждан доступным и комфортным жильем.
Дорогие друзья, спасибо за вам преданность своему призванию, предельную самоотдачу, высочайший профессионализм. Особую благодарность выражаю ветеранам-строителям, чей многолетний самоотверженный труд на благо региона заслуживает самой высокой оценки. От всей души желаю новых трудовых свершений, успеха во всех начинаниях, здоровья, семейного счастья и благополучия", - сказал глава региона.
