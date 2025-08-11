Вячеслав Федорищев анонсировал усиление поддержки участников СВО через МФЦ

С 11 августа 2025 года многофункциональные центры Самарской области начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников специальной военной операции и членов их семей в рамках одного заявления. Это стало возможным благодаря реализации поручений Минэкономразвития России и системной работе региональных властей.

"Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процедуру получения мер поддержки для наших защитников и их семей. Теперь вместо многочисленных походов по инстанциям можно за одно посещение МФЦ оформить необходимый пакет документов — от пенсионных выплат и компенсаций за ЖКУ до предоставления услуг по санаторно-курортному лечению. Это 23 жизненно важные услуги, которые теперь доступны в удобном формате", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В перечень вошли 13 федеральных услуг, включая установление страховых пенсий, выплаты семьям военнослужащих, компенсации на технические средства реабилитации; 8 региональных мер поддержки, таких как доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, компенсации за питание детей и проезд; а также 2 муниципальные услуги — постановка на учет для получения земельных участков и устройство детей в дошкольные учреждения.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года система будет дополнена возможностью оформления земельных участков для участников СВО во всех муниципальных образованиях области. Особое внимание уделено информационному сопровождению — разработан специальный буклет с QR-кодом для быстрого доступа ко всем услугам через портал Госуслуг.

Параллельно осуществляется взаимодействие с федеральными и региональными ведомствами по расширению перечня услуг и переводу части из них в беззаявительный формат. Получить комплекс услуг можно будет во всех центрах "Мои Документы" Самарской области, начиная с 11 августа 2025 года. Дополнительная информация по мерам поддержки участникам СВО и членам их семей доступна на портале Госуслуг по ссылке.