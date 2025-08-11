16+
Вячеслав Федорищев анонсировал усиление поддержки участников СВО через МФЦ Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем строителя работников отрасли Самарский губернатор и глава минспорта России обсудили подготовку региона к форуму "Россия — спортивная держава" Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов с Днем физкультурника Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев анонсировал усиление поддержки участников СВО через МФЦ

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 11 августа 2025 года многофункциональные центры Самарской области начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников специальной военной операции и членов их семей в рамках одного заявления. Это стало возможным благодаря реализации поручений Минэкономразвития России и системной работе региональных властей.

"Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процедуру получения мер поддержки для наших защитников и их семей. Теперь вместо многочисленных походов по инстанциям можно за одно посещение МФЦ оформить необходимый пакет документов — от пенсионных выплат и компенсаций за ЖКУ до предоставления услуг по санаторно-курортному лечению. Это 23 жизненно важные услуги, которые теперь доступны в удобном формате", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В перечень вошли 13 федеральных услуг, включая установление страховых пенсий, выплаты семьям военнослужащих, компенсации на технические средства реабилитации; 8 региональных мер поддержки, таких как доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, компенсации за питание детей и проезд; а также 2 муниципальные услуги — постановка на учет для получения земельных участков и устройство детей в дошкольные учреждения.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года система будет дополнена возможностью оформления земельных участков для участников СВО во всех муниципальных образованиях области. Особое внимание уделено информационному сопровождению — разработан специальный буклет с QR-кодом для быстрого доступа ко всем услугам через портал Госуслуг.

Параллельно осуществляется взаимодействие с федеральными и региональными ведомствами по расширению перечня услуг и переводу части из них в беззаявительный формат. Получить комплекс услуг можно будет во всех центрах "Мои Документы" Самарской области, начиная с 11 августа 2025 года. Дополнительная информация по мерам поддержки участникам СВО и членам их семей доступна на портале Госуслуг по ссылке.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

