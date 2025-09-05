16+
Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, как проведал депутата Александра Милеева Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о значении татуировки на своей руке "У нас очень разные точки зрения": Вячеслав Федорищев прокомментировал встречу с Владимиром Аветисяном Вячеслав Федорищев наградил лучших финансистов региона В Самаре прошло заседание штаба по поддержке и развитию ОПК

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, как проведал депутата Александра Милеева

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал журналисту Волга Ньюс о своем визите к зампреду Самарской губернской думы Александру Милееву. Дело в том, что на днях появились сообщения, что с парламентарием что-то случилось и он пропустил конференцию реготделения партии "Единая Россия". Но 4 сентября Вячеслав Федорищев выложил в своем телеграм-канале фото с Александром Милеевым и подписью: "Нашелся. Спасибо, что живой".

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Как рассказал Вячеслав Федорищев, у Александра Милеева действительно есть некоторые сложности со здоровьем.

"Ужасная история. Никуда он не пропал. Он получил очень серьезную травму. Он же спортсмен. Он, к сожалению, неудачно на велосипеде прокатился. И правда очень непростая травма. И ему бы лежать себе дома и заниматься здоровьем. Как ему предписано. А он вместо этого на костылях мотается по городу и занимается своим бизнесом. Я когда это узнал, подумал — я ему позвоню", — рассказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона уточнил, что предварительно обсудил возможную медицинскую помощь и с профильным министром, и с председателем губдумы Геннадием Котельниковым.

"И я ему позвонил. Говорю: "Александр Владиленович, я лично заинтересован, чтоб вы жили долго и здравствовали. Потому что считаю, что нельзя вам так просто уходить. Вам нужно вот все, что вы наделали, очень долго потом искупать. Поэтому я лично заинтересован в вашем здоровье. Поэтому не надо смешивать одно с другим. Не надо бегать по городу, бизнесом заниматься". Тем более, когда заниматься бизнесом он может себе позволить, а на съезд партии, в которой он состоит, по-моему, 20 лет, он прийти не может", — рассказал губернатор.

Глава региона уточнил, что депутат его как будто не услышал. Тогда Вячеслав Федорищев посоветовался с первым вице-губернатором Александром Фетисовым. 

"Я Фетисову сказал: "Саш, что сделать-то? Ну человек пропадет". И мы решили с Александром Борисовичем —  взяли авоську советскую с апельсинами, лекарства определенные. И просто доехали до него. Я ему звоню, говорю: "Я к вам приеду". Ну он не поверил, правда, что я к нему приеду. Я к нему приехал. Он с друзьями сидел, в шахматы играл", — поделился глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, они при этой встрече с депутатом не обсуждали бизнес, дела и партию: "Я просто приехал ему глядя в глаза сказать, что так нельзя. Здоровьем надо заниматься".

При этом губернатор признался, что не знает, удалось ли ему убедить зампреда губдумы. 

Полное интервью в видеоформате - по ссылке.

