В США высоко оценили технологическую сторону мессенджера МАХ

Эксперт Шуцман высоко оценил технологическую сторону мессенджера МАХ, пишут "Известия".

Экс-менеджер американской телекоммуникационной корпорации Sprint Джозеф Шуцман представил профессиональный взгляд на российский мессенджер MAX. В своем анализе Шуцман провел параллели с глобальными трендами и обозначил ключевые вызовы, которые стоят перед платформой.

Специалист рассматривает MAX не как локальный проект, а как серьезную заявку России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы.

"MAX позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры", — отметил он.

Необходимость национального мессенджера для России, по мнению эксперта, выходит далеко за рамки удобства общения. Специалист высоко оценил технологическую сторону проекта. То, что MAX выдержал взрывной рост аудитории, свидетельствует о "надежной архитектуре". Небольшой размер приложения (~24 МБ) он называет признаком "высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям". В качестве стратегического ориентира Шуцман видит китайский WeChat.

"Чтобы понять, куда может пойти MAX, загляните на восток, в Китай. WeChat начинался как мессенджер, но быстро превратился в суперприложение", — сказал эксперт.

К сильным техническим сторонам MAX Шуцман отнес глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями, создающую основу для многофункциональной платформы. Он отметил развитие цифрового ID как ключевого элемента для безопасного и верифицированного доступа к сервисам, которого нет у конкурентов.

Также к преимуществам мессенджера эксперт отнес стабильное качество связи, обеспеченное развитой инфраструктурой, использование проверенных опенсорс-решений, ускоряющех разработку, и сбалансированный подход к разрешениям для смартфона с запросом только необходимых доступов. Отдельно Шуцман отметил наличие выделенного Центра безопасности, демонстрирующее повышенное внимание к защите пользователей.

Среди точек роста эксперт, помимо необходимости кроссплатформенности и открытости API, особо выделил интернационализацию. Для него как для иностранного специалиста это критически важно.

"Важный шаг для MAX — встроить перевод в ядро приложения. В идеале пользователи должны иметь возможность печатать на своем родном языке, а получатель должен легко читать сообщение на своем. Это поможет сделать мессенджер незаменимым", — утверждает Шуцман.

Итоговый вердикт Шуцмана в том, что российский MAX правильнее всего воспринимать вовсе не как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, знаменующий серьезные намерения страны при построении собственного цифрового будущего.

Минцифры РФ 24 сентября представило новые сервисы мессенджера MAX. Отмечалось, что основной темой стали перспективы развития мессенджера в качестве безопасного канала для повседневного общения с госорганами и компаниями. При этом данная платформа не позиционирует себя как замена порталу "Госуслуги".