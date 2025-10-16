16+
В России и в Мире

Аудитория МАХ превысила 45 миллионов человек

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 миллионов пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3 миллиардов сообщений и совершили более 700 миллионов звонков. Количество чатов выросло до 6,5 миллионов.

В конце августа пользователям МАХ стали доступны видеокружки — с 29 августа отправлено более 20 миллионов видеосообщений, чаще всего ими делились пользователи до 17 лет. Количество каналов в МАХ превысило 11 тысяч.

15 сентября МАХ запустил возможность создания Цифрового ID — аналога бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров категории 18+. Подтвердить возраст с помощью Цифрового ID можно на кассах самообслуживания 170 магазинов крупнейших российских ритейлеров: "Магнита", Х5 и "ВкусВилла".

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

