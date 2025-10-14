Авито Авто: средняя цена новых авто в Татарстане снизилась почти на 5% за год

8 октября 2025 года Авито Авто провел в Казани бизнес-бранч для автодилеров. В рамках встречи участники обсудили важнейшие тренды рынка, а эксперты Авито Авто рассказали о динамике показателей в сегменте новых автомобилей, которые продавались на платформе в Республике Татарстан в 2025 году, а также о том, как цифровизация влияет на взаимодействие продавцов и покупателей.

По данным Авито Авто, в январе-сентября 2025 года чаще всего на платформе в Татарстане продавали новые машины марок LADA (23,8%), Chery (11%), HAVAL (11%), Changan (10,2%) и Geely (7,8%). Среди моделей лидерами по количеству объявлений стали LADA Granta (9,3%), HAVAL Jolion (4,7%), Changan UNI-S (3,5%), LADA Largus (3,4%) и LADA Vesta (3,2%).

Наиболее высокий спрос со стороны пользователей в Татарстане наблюдался на авто марок Solaris, "Москвич", OMODA, Jetour. Среди конкретных моделей выделяются Solaris KRS, Solaris HS, Solaris KRX, Solaris HC и "Москвич" 3.

Средняя цена новых авто на платформе в Татарстане по сравнению с 2024 годом снизилась на 4,3%, до 2 699 000 рублей. Доступнее стали Chery Tiggo 4 Pro (-15,3%, до 2 110 000 рублей), "Москвич" 3 (-14,3%, до 1 903 000 рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-7%, до 3 861 000 рублей).

В целом в Приволжском ФО наибольшим спросом пользовались авто Solaris, Jetour, Москвич, LADA, Chery и GAC, а среди моделей — Solaris KRS, Solaris HC, GAC GS8 и LADA Largus Cross. Спрос вырос на авто марок Chery (+46%) и Jetour (+24,9%), а также на модели Changan UNI-S (+94,8%), Chery Tiggo 4 Pro (+45,7%), Jetour Dashing (+14,4%) и LADA Vesta (+12,5%).

Средняя цена новых авто в ПФО — 2 680 000 рублей, что практически не отличается от показателя прошлого года. Однако отдельные модели стали доступнее, например, Solaris HC (-14,7%, 2 798 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-13,6%, 2 100 000 рублей), Chery Tiggo 4 (-10,5%, 2 220 000 рублей), HAVAL H3 (-9,7%, 2 799 000 рублей) и HAVAL M6 (-7,8%, 2 119 000 рублей).

Помимо аналитики рынка на встрече обсудили и актуальные тренды в поведении покупателей, самым заметным из которых стал активный переход коммуникации в чаты: доля чатов в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в России выросла на 11%, в Приволжском федеральном округе в целом — на 12,5%, а в Татарстане выросла на — 7,2%.

"Авторынок Татарстана — один из крупнейших в стране: на него приходится почти 5% всех предложений новых автомобилей на Авито Авто. Мы видим рост предложения в регионе, а также снижение цен на отдельные модели — всё это делает текущий момент особенно благоприятным для покупки. Дополнительный стимул создают выгодные условия от дилеров: скидки, бонусы и специальные программы. Благодаря цифровым инструментам найти подходящий вариант стало значительно проще — например, в каталоге Авито Авто можно быстро отфильтровать объявления по цене, бренду или доступным акциям. Это помогает сэкономить время и не упустить действительно привлекательные предложения", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.