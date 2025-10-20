16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Центр безопасности МАХ подводит итоги работы за сентябрь Аудитория МАХ превысила 45 миллионов человек В Оренбурге стартовало выдвижение кандидатов на пост мэра Экологическая катастрофа грозит Онежскому озеру в Петрозаводске На "Госуслуги" через Мах за месяц вошли более 6,5 млн раз

В России и в Мире

Центр безопасности МАХ подводит итоги работы за сентябрь

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Совместная работа Центра Безопасности МАХ и МВД России в сентябре 2025 года привела к задержанию 9 мошенников, которые действовали в разных российских городах и на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. Их деятельность остановлена, проводятся необходимые мероприятия по возврату похищенных средств.

Всего за прошлый месяц Центр безопасности заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 350 тысяч вредоносных файлов.

Центр безопасности МАХ отвечает за работу с обращениями пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В сентябре через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили 68 тысяч обращений. Среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

Гид потребителя

Фото на сайте

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2