Вячеслав Федорищев наградил лучших финансистов региона

В преддверии Дня финансиста губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил заслуженные награды одним из лучших сотрудников отрасли.

"8 сентября в России отметят День финансиста. В нашем регионе никогда ранее не чествовали на областном уровне сотрудников этой отрасли. Теперь у нас будет новая традиция", — отметил глава региона.

Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии. Губернатор поздравил присутствующих с предстоящим праздником и особенно отметил ветеранов отрасли.

"Им особое уважение и благодарность за вклад, который они внесли в развитие Самарской области, в подготовку молодых специалистов, в целом за преданность и любовь к своей профессии", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона также отметил, что от финансистов, их компетентности и ответственного отношения к работе во многом зависит исполнение бюджета, развитие и процветание страны, рост благосостояния граждан, стабильность в обществе и многое другое.

"Мы знаем с вами, как сложно выдержать баланс, когда огромное количество задач, и все важные. И приоритеты должен определять отраслевой коллега. А он не хочет — у него все важно. И вы своим трудом, своими знаниями помогаете правительству Самарской области определять эти приоритеты. Точно, четко, чтобы никуда, никогда ни одна копейка бюджетная не ушла, там, где она не будет эффективно использована", — сказал Вячеслав Федорищев.

Почетными грамотами губернатора Самарской области награждены: начальник отдела "Бухгалтерия" Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Валентина Инякина; начальник отдела доходов и налоговой политики Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области Маргарита Маясьянова; главный консультант управления региональных межбюджетных отношений министерства финансов Самарской области Ирина Постникова; главный консультант управления доходов и налоговой политики министерства финансов Самарской области Алексей Пронько.

Благодарностью губернатора Самарской области отмечены: руководитель муниципального казенного учреждения "Финансовое управление Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области" Ирина Анисимова, первый заместитель главы городского округа Тольятти Григорий Гильгулин.

Благодарственные письма вручены ветеранам отрасли: Светлане Екамасовой, Виктору Плотникову и Владимиру Якимову.