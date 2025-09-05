Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о значении татуировки на своей руке

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал журналисту Волга Ньюс о татуировке на его правой руке, которую ранее уже обсуждали в телеграм-каналах.

Татуировка по форме напоминает треугольник с надписью красными буквами по периметру.

"Это — клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри — старославянский алфавит, это буква "оук". Она означает "истина в Боге", "истина внутри", "истина внутри себя", — рассказал глава региона.

Он также отметил, что на рисунке есть несколько координат. Во-первых, координаты его родного города Волгодонска. Во-вторых, координаты Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где он провел десять лет: учился, работал, "защищался" и ему была "подарена судьбой супруга". А также координаты правительства Тульской области, где он "восемь лет тоже жил" (имеется в виду, много работал до назначения в Самарскую область).

