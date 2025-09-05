Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о значении татуировки на своей руке

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал журналисту Волга Ньюс о татуировке на его правой руке, которую ранее уже обсуждали в телеграм-каналах.
Татуировка по форме напоминает треугольник с надписью красными буквами по периметру.
"Это — клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри — старославянский алфавит, это буква "оук". Она означает "истина в Боге", "истина внутри", "истина внутри себя", — рассказал глава региона.
Он также отметил, что на рисунке есть несколько координат. Во-первых, координаты его родного города Волгодонска. Во-вторых, координаты Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где он провел десять лет: учился, работал, "защищался" и ему была "подарена судьбой супруга". А также координаты правительства Тульской области, где он "восемь лет тоже жил" (имеется в виду, много работал до назначения в Самарскую область).
Полное интервью в видеоформате - по ссылке.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит