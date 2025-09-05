16+
Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о значении татуировки на своей руке

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал журналисту Волга Ньюс о татуировке на его правой руке, которую ранее уже обсуждали в телеграм-каналах.

Татуировка по форме напоминает треугольник с надписью красными буквами по периметру. 

"Это — клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри — старославянский алфавит, это буква "оук". Она означает "истина в Боге", "истина внутри", "истина внутри себя", — рассказал глава региона.

Он также отметил, что на рисунке есть несколько координат. Во-первых, координаты его родного города Волгодонска. Во-вторых, координаты Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где он провел десять лет: учился, работал, "защищался" и ему была "подарена судьбой супруга". А также координаты правительства Тульской области, где он "восемь лет тоже жил" (имеется в виду, много работал до назначения в Самарскую область). 

Полное интервью в видеоформате - по ссылке.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

