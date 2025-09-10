Вячеслав Федорищев официально заявил об уходе из Telegram

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев записал в Telegram прощальный кружок. Глава региона сообщил, что покидает этот мессенджер и переходит в MAX.
"MAX — мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно. Поэтому я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики, в Telegram. С завтрашнего дня работаю только в MAX. Там не будет ничего лишнего кроме важных новостей о развитии Самарской области. Работаем на благо региона", — заключил он.
Сейчас в MAX на губернатора подписано 12 тыс. человек, в то время как в предыдущем мессенджере их число перевалило за 110 тысяч.
