Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО

Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области. На нем глава региона сообщил, что в ближайшие дни будет подписано концессионное соглашение о строительстве комплекса по переработке твердых коммунальных отходов в Ставропольском районе Самарской области.
"У нас сегодня будет рассматриваться вопрос о заключении концессионного соглашения в городском округе Тольятти. Вопрос очень капиталоемкий. Но если проблема копилась годами, и она не решалась, мы ее решим. Поэтому анонсирую, что первую концессию в ближайшие дни заключим. Это соглашение, которое позволит нам очень серьезно продвинуться в вопросе работы с ТКО. Далее будем работать над тем, чтобы подобные объекты появлялись и в рамках других территорий", — сказал Вячеслав Федорищев.
К настоящему времени сразу несколько полигонов по захоронению отходов в Самарской области исчерпали свой ресурс. В частности, полигон Преображенка планируется закрыть уже в конце текущего года. Мало времени остается до завершения цикла работы крупного полигона в Красноярском районе и других аналогичных объектов. Вместе с тем, в планах существенно повысить долю перерабатываемых отходов. И строительство нескольких заводов по переработке ТКО ускорит решение данного вопроса.
Перед регионом стоит цель — увеличить сортировку всех образуемых ТКО в Самарской области с 44,8% до 100% и снизить захоронение с 96% до 60,6% к 2030 году. Строительство новых объектов — это формирование экономики замкнутого цикла и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
В правительство Самарской области поступили концессионные инициативы о строительстве современных мусоросортировочных комплексов в Волжском и Ставропольском районах.
"Нам необходимо создавать новые объекты переработки твердых коммунальных отходов. Правительством России поставлены очень четкие цели и задачи. Самарская область вошла в число регионов пилотного проекта, в котором, по поручению председателя правительства Российской Федерации, мы имеем право заключать концессионные соглашения в сфере переработки ТКО", — отметил Вячеслав Федорищев.
Глава региона на заседании регионального правительства также подчеркнул, что читает все обращения жителей и знает об их переживаниях. "Здесь моя личная ответственность, как губернатора, мы вас не подведем. Не будет появляться новых полигонов рядом с Рощинским, не будет появляться полигонов там, где жители высказывают неодобрение. Более того, не будет полигонов в непосредственной близости от населенных пунктов", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
