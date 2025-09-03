16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил установить детскую и спортивную площадки в поселке под Самарой Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, какие энергокомпании хотят продать Членов правительства Самарской области пропустят через полиграф Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем солидарности в борьбе с терроризмом Вячеслав Федорищев отправил из Самары в зону СВО более 900 БПЛА

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил установить детскую и спортивную площадки в поселке под Самарой

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Значимость прямого диалога между государством и населением неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. По его словам, регулярное общение с людьми - важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Встреча прошла с участием руководителей профильных областных министерств, главы Волжского района Александра Шаркова и главы Самары Ивана Носкова.

С одним из вопросов к губернатору обратились жители коттеджного поселка "Юбилейный", который является частью с. Черноречье Волжского района. Они просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства населенного пункта.

На встрече было отмечено, что вся земля, включая подъездные пути, является частной собственностью, а договор о комплексном освоении территории отсутствует. По их словам, сегодня в коттеджном поселке постоянно проживает около 500 человек. Особую озабоченность вызывает полное отсутствие социальной инфраструктуры. Детям ежедневно приходится ездить в школу в Черноречье. Отдельного внимания заслуживает и содержание подъездных путей, которые в межсезонье приходят в неудовлетворительное состояние.

"В весенний и осенний периоды по дорогам невозможно проехать. Приходилось оставлять машины на трассе и идти пешком. Отсыпку дорог осуществляли собственными силами", - поделилась бедой заявительница.

Глава Волжского района Александр Шарков проинформировал, что на территории поселка расположено более 1200 земельных участков и свыше 340 домовладений, зарегистрировано 133 человека.

"Проблема носит давний, накопившийся за десятилетия, характер. Ранее территория имела статус земель сельскохозяйственного назначения. В 2009 г. он был изменен, - отметил Александр Шарков. - Мы ведем активную совместную работу с жителями. На сегодняшний день общими усилиями удалось открыть специальный школьный маршрут: появился автобус, который будет возить детей на учебу в Черноречье. На следующей неделе совместно с министерством градостроительной политики Самарской области планируем утвердить дорожную карту. Полная реализация всех запланированных работ рассчитана на пятилетний срок".

Вячеслав Федорищев напомнил, что муниципалитету было выделено 100 млн руб. из средств областного бюджета. Часть из них может быть направлена на решение острых проблем, в том числе на оперативные работы по отсыпке наиболее критических участков дорог.

По итогам приема Вячеслав Федорищев дал ряд конкретных поручений. В их числе - Александру Шаркову установить детскую и спортивную площадки в коттеджном поселке "Юбилейный", а также утвердить комплексную программу развития данной территории. 

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5