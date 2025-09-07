16+
Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником:

"Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нефтегазовая отрасль — основа российской экономики, обеспечивающая реализацию стратегических планов развития страны, укрепление ее промышленного сектора и обороноспособности, выполнение социальных обязательств государства перед нашими гражданами.

Самарская область, обладающая уникальным  научно-техническим и кадровым потенциалом в сфере нефтяной и газовой промышленности, занимает среди регионов России особое место. У нас располагаются нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по переработке попутного нефтяного газа, организации трубопроводного транспорта.

Работников отрасли отличают профессионализм, высочайшая работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу, что позволяет эффективно решать задачи, поставленные Президентом России В. В. Путиным, по реализации национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика", "Международная кооперация и экспорт", достижению технологического суверенитета страны.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, заботу об экологическом благополучии региона, умение решать самые сложные производственно-технологические задачи, внедрять в производство современные достижения науки и техники.

Уверен, что благодаря совместным усилиям власти и социально ответственного бизнеса, опыту ветеранов, заложивших основу для сегодняшних достижений, в нашей области и в дальнейшем будут создаваться все необходимые условия для стабильного развития.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых производственных успехов на благо Самарской области и России!"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

